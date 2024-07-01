Gölcük Belediyesi Bi\'Dünya Eğlence Etkinlikleriyle Minikleri Eğlendirdi

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Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen "Bi'Dünya Eğlence ile minikler; tiyatro gösterileri, çocuk oyunları ve yarışmalarla doyasıya eğlendi.

Gölcük Belediyesi, her yaz düzenlediği Bi'Dünya Eğlence etkinlikleri ile çocukların yaz neşesi olmaya devam ediyor. Gölcük Belediyesi Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bi'Dünya Eğlence etkinlikleri hafta sonu Anıtpark ve Kavaklı'da çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Cumartesi günü Anıtpark'ta Pazar günü ise Kavaklı sahil amfide düzenlenen yoğun katılımla düzenlenen etkinlikte tiyatro gösterileri, maskotlar, çocuk oyunları ve yarışmalar ile çocuklar doyasıya eğlendi. Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte yaz neşesini dolu dolu yaşayan çocuklar ve aileleri, etkinliği düzenleyen Gölcük Belediyesi'ne teşekkür etti. "Bi'Dünya Eğlence" 3 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da İhsaniye Maydanı'nda devam edecek. - KOCAELİ