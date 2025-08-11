Gölcük Belediyesi Depremzedelere Sıcak Çorba İkram Etti

Gölcük Belediyesi, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen deprem sonrasında hemen bölgeye giderek kurduğu çadırda geceyi dışarda geçiren vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.

Deprem gerçeğini 17 Ağustos 1999'da tecrübe edinen Gölcük Belediyesi, Balıkesir'de meydana gelen 6,1'lik depremin ardından yardıma koştu. Deprem sonrasında hızlı şekilde koordine olan Gölcük Belediyesi; iştiraki olan GÖLAŞ personelinin hazırladığı sıcak çorbalar ile Sındırgı'da destek çadırı açtı. Belediye ekipleri, GESOTİM ekiplerinin de destek verdiği çadırda; deprem korkusu ile geceyi dışarıda geçirmek zorunda olan Sındırgı halkına sıcak çorba ikram etti. Deprem sonrası hızla bölgeye ulaştıklarını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Balıkesir Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve ilimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." dedi. - KOCAELİ