Gölcük\'te Engelsiz Bahar Şenliği\'nde Özel Öğrenciler Ürünlerini Sergiledi

Gölcük'te düzenlenen Engelsiz Bahar Şenliği'nde stant açan özel öğrenciler, vatandaşlara cam boncuk atölyesinde ürettikleri ürünleri hediye etti. Pastacılık bölümünde eğitim alan öğrenciler de en güzel pastalarını katılımcılara ikram etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Engelsiz Yaşam Derneği'nin her yıl Engelliler Haftası'nda düzenlediği "Engelsiz Bahar Şenliği'ne" destek veriyor. Bu çerçevede büyükşehir bünyesinde hizmet veren Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi şenlikte stant açtı. Öğrenciler, 1 ay boyunca cam boncuk atölyesinde yaptıkları ürünleri vatandaşlara hediye etti. Ayrıca pastacılık bölümü ürünleri de şenlik sırasında vatandaşlara ikram edildi. Etkinliğe Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Köse, Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, çok sayıda STK ve vatandaş katılım gösterdi.

Mesleki beceriler kazandırılıyor

Çeşitli nedenlerle örgün eğitime ara vermek zorunda kalan gençlere mesleki eğitim ve hobi atölyeleriyle destek veren Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, bir yandan öğrencilere mesleki beceriler kazandırırken bir yandan da toplumu ilgilendiren konularda duyarlılık aşılamaya devam ediyor. Bu amaçla merkezde öğrencilerin yaptığı pastalar, yemekler ve el emeği ürünler çeşitli etkinliklerde değerlendiriliyor. - KOCAELİ