Gölcük\'te Gençler İçin Ücretsiz POMEM Hazırlık Kursları Devam Ediyor

Gölcük Belediyesi tarafından polis olmak isteyen gençler için düzenlenen ücretsiz Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavı hazırlık kurslarında eğitimler devam ediyor.

Gölcük Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün uzman eğitmenleri tarafından Değirmendere Spor Salonu'nda verilen kurslarda, adaylar fiziki yeterlilik parkurları başta olmak üzere sınavın tüm aşamalarına yönelik yoğun bir çalışma programı yürütüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gençlere birçok alanda destek verdiklerini belirtti. Kursların başarısına dikkat çeken Sezer, "Gençlerimiz, POMEM sınavlarına kursumuzda ücretsiz bir şekilde hazırlanıyor. Usta eğitmenlerimiz, gençlerimizi en iyi şekilde sınavlara hazırlamak için eğitimlere devam ediyor. Şu ana kadar çok sayıda gencimiz bu sınavları kazanarak polislik, astsubaylık ve subaylık görevine başladılar. Gençlerimize, girecekleri sınavda üstün başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ