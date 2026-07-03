Gölcük'te kadınlar için inşa edilecek Gün Evi'nin ihalesi yapıldı - Son Dakika
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Gölcük'te kadınlar için inşa edilecek Gün Evi'nin ihalesi yapıldı

Gölcük\'te kadınlar için inşa edilecek Gün Evi\'nin ihalesi yapıldı
03.07.2026 15:58  Güncelleme: 16:00
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Gölcük Belediyesi tarafından kadınların sosyalleşmesi ve eğitim alması için planlanan Kadın Gün Evi projesinin ihale süreci tamamlandı. Ahşap jeodezik kubbe mimarisiyle inşa edilecek tesisin 3 ay içinde hizmete açılması hedefleniyor.

Gölcük'te kadınların bir araya gelerek sosyalleşebileceği ve çeşitli eğitimler düzenleyebileceği Kadın Gün Evi projesinin ihale süreci tamamlandı. Ahşap jeodezik kubbe mimarisiyle inşa edilecek tesisin 3 ay içinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Gölcük Belediyesi, ilçedeki kadınların toplumsal ve sosyal hayatta daha aktif rol almalarını desteklemek amacıyla hazırlanan sosyal tesis projesinin ihale aşaması tamamlandı. İpekyolu Bulvarı üzerinde inşa edilecek olan tesis, yapımı devam eden Gölcük Belediyesi Hanımeli Satış Mağazası'nın yanında yer alacak. Bu sayede bölgenin, kadınların hem el emeği ürünlerini değerlendirebileceği hem de sosyalleşebileceği bir merkeze dönüşmesi planlanıyor.

Proje kapsamında inşa edilecek yapı, jeodezik kubbe formunda ve ahşap mimariyle tasarlanacak. Dış cephesinde alüminyum kompozit panel ve yalıtımlı ısıcamların kullanılacağı bina, 100 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Aynı anda 50 kişiyi ağırlayabilecek kapasitede tasarlanan tesisin içerisinde mutfak, lavabo ve mescit gibi donatılar bulunacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yer tesliminin ardından inşaatına başlanacak projenin kadınlara hayırlı olmasını diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölcük'te kadınlar için inşa edilecek Gün Evi'nin ihalesi yapıldı - Son Dakika

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