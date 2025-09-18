Gölcük'te Kan Bağışı Kampanyası Düzenleniyor

Gölcük'te kan bağışını teşvik etmek amacıyla 26-27 Eylül tarihlerinde festival havasında bir kampanya gerçekleştirilecek.

Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi, Kızılay ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Anıtpark'ta düzenlenecek kampanya, "Bir ünite kan, 3 can kurtarır. Hadi, hayat kurtarmaya sen de katıl" sloganıyla yapılacak.

Toplumda kan bağışı kültürünü yerleştirmek ve farkındalık oluşturmak hedefiyle yola çıkılan organizasyonda, 1000 ünite kan bağışı toplanması hedefleniyor.

Kampanya süresince Anıtpark'ta kurulacak etkinlik alanında, aileleriyle gelen çocuklar için palyaço gösterileri ve oyun alanları yer alacak. Alandaki sinevizyon ve ses sistemleri aracılığıyla da vatandaşlara kan bağışının önemi hakkında bilgilendirici içerikler sunulacak.

Organizasyonda kan bağışını teşvik etmek amacıyla çeşitli hediyeler de verilecek. Bağış yapan herkese taşınabilir şarj cihazı hediye edilecek, belirli sıralardaki (1, 100, 200...1000) 11 bağışçıya ise aile kahvaltısı armağan edilecek.

Ayrıca, en az 5 kişiyi kan bağışına yönlendiren öğrenciler arasında yapılacak çekilişle bir öğrenciye bisiklet verilecek. Kampanya kapsamında en fazla bağışçı yönlendiren okullar da ödüllendirilecek.

Yapılan her kan bağışı için ise 3 fidan dikileceğini de bildirildi. - KOCAELİ