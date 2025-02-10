Gölcük'te Örgü Festivali Başlıyor

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Gölcük'te el emeği ve hayal gücünün buluşacağı "Örgü Festivali" yarın başlıyor.

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenecek el emeği ve hayal gücünün buluşacağı "Örgü Festivali" yarın başlıyor. 11-12 Şubat tarihlerinde Kavaklı Kongre Sarayı'nda düzenlenecek olan Örgü Festivali'nde birbirinden güzel etkinliklerle dopdolu geçecek. Katılımcılar ve ziyaretçilerin kendi malzemeleri ile katılarak hünerlerini sergileyebileceği festivalde, 2 gün boyunca örgü konusunda birbirinden faydalı atölyeler ziyaretçileri ağırlayacak. Örgü Festivali'nde düzenlenecek yarışmalar, defileler ve sergiler de renkli görüntülere sahne olacak. Hayal gücünün sınırlarının olmadığı festivalde, örgü ile üretilen ürünlerin sergilenerek hem görsel bir şölen yaşanacak hem de katılımcılar birbirleriyle fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakalayacak.

Örgüye ilgi duyan herkesin davetli olduğu bu festival, hem el sanatlarını yaygınlaştırmayı hem de kadınların el emeğini destekleyerek sosyalleşmesine imkan sağlamayı hedefliyor. Örgü meraklıları, iki gün boyunca renkli ve keyifli atölyelerde deneyimlerini paylaşacak, yeni teknikler öğrenip zanaatlarını geliştirecek. Etkinlik ile geleneksel el sanatlarını yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Gölcük Belediyesi, ilçedeki kültür-sanat faaliyetlerine önemli bir katkı sunacak. - KOCAELİ