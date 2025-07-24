Gölcük'te Yaz Sineması Etkinliklerine Devam

Gölcük'te "Sandalyeni kap gel, çaylar bizden" konseptiyle düzenlenen film gecesi, "Aşkın Dünkü Çocukları" ile devam edecek.

Gölcük Belediyesi yaz sinema etkinlikleri, sinema tutkunlarını Kervansaray arkasındaki parkta buluşturmaya devam ediyor. Etkinlik kapsamında ilk olarak gerçekleştirilen "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi, büyük ilgiyle izlenmişti. Etkinlik 26 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20.45'te "Aşkın Dünkü Çocukları" adlı film gösterimi ile devam edecek. G

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Sandalyeni kap gel, çaylar bizden" konseptiyle düzenlenen film gecelerinin ikincisine tüm vatandaşları davet etti. Film, Karadeniz'in en büyüleyici şehirlerinden biri olan Ünye'den Amerika'nın San Francisco şehrine kadar uzanıyor. "Aşkın Dünkü Çocukları", 70'li yıllardan günümüze gelen buruk bir aşk hikayesine odaklanıyor. Film, çocukluk aşkı İsabel ile yıllar önce ayrı düşen, zamanla inatçı, aksi ve yalnız bir adama dönüşen Arif'in hayatına giren Gürcü çocuk Nodiko'nun etkisiyle gelişen pozitif değişimine odaklanıyor. - KOCAELİ