Gölcük\'te yeni Hükümet Konağı hizmete girdi

Gölcük'te yapımı tamamlanan ve kamu birimlerinin taşınmasıyla faaliyete geçen yeni Hükümet Konağı hizmete açıldı.

Vali İlhami Aktaş, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile ilçede bir dizi incelemede bulundu. Hizmet vermeye başlayan Hükümet Konağı'nı ziyaret eden Vali Aktaş, binadaki birimleri dolaşarak personelle görüştü ve çalışmalar hakkında Kaymakam Gültekin ile Başkan Sezer'den bilgi aldı.

Vali Aktaş ve beraberindekiler, program kapsamında AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın da katılımıyla Barbaros Hayrettin Paşa Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Heyet daha sonra sırasıyla; Gölcük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube hizmet katı, yeni dönemde eğitime açılan Şehit İsmail Demircan İlkokulu, Saraylı Konak restorasyonu, Donanma İlkokulu ve Değirmendere Özel Eğitim Uygulama Okulu inşaatları ile Yukarı Halıdere'deki tarihi hamam restorasyon alanını inceledi.

Ayrıca Değirmendere Yalı Evleri yanında bulunan ve kütüphaneye dönüştürülmesi planlanan tescilli binadaki çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi alındı.

Hastalara moral ziyareti

Saha incelemelerinin ardından Vali Aktaş ve protokol üyeleri, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü ve İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan'ın katılımıyla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne geçti.

Burada tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten heyet, Hastane Başhekimi Op. Dr. Aziz Çardak ile görüşerek hastanenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Program, Düzağaç Aile Sağlığı Merkezi ziyaretiyle sona erdi. - KOCAELİ