Ankara'da mizah dolu anlar... Vatandaş, göle dönen yolda böyle balık tutmaya çalıştı - Son Dakika
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Ankara'da mizah dolu anlar... Vatandaş, göle dönen yolda böyle balık tutmaya çalıştı

11.06.2022 22:20

Ankara'da mizah dolu anlar.

Ankara'da mizah dolu anlar... Vatandaş, göle dönen yolda böyle balık tutmaya çalıştı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya İlçesinde bir vatandaş etkili olan sağanak yağış sebebiyle göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı. O mizah dolu anlar kameralara yansıdı.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bir vatandaş Çankaya İlçesi Sıhhiye köprüsü altında su biriken yolda balık tutmaya çalıştı. . O mizah dolu anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Ankara'da mizah dolu anlar... Vatandaş, göle dönen yolda böyle balık tutmaya çalıştı
Ankara'da mizah dolu anlar... Vatandaş, göle dönen yolda böyle balık tutmaya çalıştı

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Kaynak: İHA

Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da mizah dolu anlar... Vatandaş, göle dönen yolda böyle balık tutmaya çalıştı - Son Dakika

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