Gölhisar'da İlk Yardım Eğitimine Vatandaş Yoğun İlgi - Son Dakika
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Gölhisar'da İlk Yardım Eğitimine Vatandaş Yoğun İlgi

Burdur Gölhisar'da, 'Bir Adımda Hayat Kurtar' projesi ile vatandaşlara uygulamalı ilk yardım dersi verildi.

05.05.2025 20:11
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BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde, Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Bir Adımda Hayat Kurtar: Yabancı Cisme Bağlı Solunum Yolu Tıkanmalarında İlk Yardım" projesi, vatandaşlara yönelik uygulamalı eğitimle hayata geçirildi.

ÜNİDES-3 Dönem Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri, öğretim görevlilerinin nezaretinde ilçe merkezine kurulan stantta vatandaşlara hem teorik bilgi verdi hem de uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

Meydanda açılan stantta, öğrenciler yoldan geçen vatandaşları durdurarak ilk yardım eğitimi konusunda bilgilendirme yaptı. Özellikle solunum yolunu tıkayan yabancı cisimlere müdahalede kullanılan Heimlich manevrası gibi hayati öneme sahip uygulamaları vatandaşlara birebir gösteren öğrenciler, aynı zamanda neden bu tür bilgilerin herkes tarafından bilinmesi gerektiğini de detaylı şekilde anlattı.

Eğitim sırasında bazı anlar vatandaşlar ve öğrenciler için eğlenceli görüntülere sahne olurken, verilen mesajların ciddiyeti ise dikkat çekti. Etkinlik boyunca ilk yardım uygulamalarına ilgi yoğun olurken, vatandaşlar aldıkları bilgiden memnun kaldıklarını ifade etti.

İlk müdahaleyi bilmek hayat kurtarıyor

Yetkililer, yabancı cisimlere bağlı solunum yolu tıkanmalarının özellikle çocuklarda ölümle sonuçlanabilecek acil durumlar arasında yer aldığına dikkat çekerek, bu tür projelerin toplumda farkındalık oluşturması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO tarafından hayata geçirilen projenin, hem öğrencilerin sahada deneyim kazanmasına hem de halkın ilk yardım konusunda bilinçlenmesine katkı sunduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölhisar'da İlk Yardım Eğitimine Vatandaş Yoğun İlgi - Son Dakika

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