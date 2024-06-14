Gölpazarı İlçe Kaymakamlığı, yarışma derecesi alan öğrencilere hediye çeki verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gölpazarı İlçe Kaymakamlığı, yarışma derecesi alan öğrencilere hediye çeki verdi

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yarışmalarda başarılı olan öğrencilere hediye çeki verildi. Törene, ilçe kaymakamı, emniyet müdürü, jandarma komutanı, milli eğitim müdürü, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Ayrıca, okulun ihtiyaçları için toplanan paralar da Okul Aile Birliği'ne teslim edildi.

14.06.2024 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamlığı tarafından çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye çeki verildi.

Gazimihal İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, İlçe Emniyet Müdürü Önder Gürkan Oral, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Cihad Emir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz, kurum ve okul müdürleri ve yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldılar.

İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen'in de öğrenci velisi olarak katıldığı törende hazırlanan pasta ve börekler satışa çıkarıldı. Okulun ihtiyaçları için toplanan paralar Okul Aile Birliği'ne teslim edildi. Ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye çeki verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Gölpazarı, Jandarma, Bilecik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölpazarı İlçe Kaymakamlığı, yarışma derecesi alan öğrencilere hediye çeki verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:03 Eylem Tok ile oğlu ABD’de yakalandı Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi Eylem Tok ile oğlu ABD'de yakalandı! Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi
20:00 CHP’nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek’in kapısını çalacak İşte masadaki konu başlıkları CHP'nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek'in kapısını çalacak! İşte masadaki konu başlıkları
18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 20:42:09. #1.11#
SON DAKİKA: Gölpazarı İlçe Kaymakamlığı, yarışma derecesi alan öğrencilere hediye çeki verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement