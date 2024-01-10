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Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen Esnafı Ziyaret Etti

Bilecik'in Gölpazarı ilçe Kaymakamı Alparslan Sözen, esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve desteklerini belirtti. Ayrıca bir tekstil atölyesini de ziyaret eden Kaymakam Sözen, çalışanlara kolay gelsin dileklerinde bulundu.

Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen Esnafı Ziyaret Etti
10.01.2024 - 10:50,
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Bilecik'in Gölpazarı ilçe Kaymakamı Alparslan Sözen esnafı yalnız bırakmayarak yanında olduklarını belirtti.

Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, esnafları tek tek gezerek sohbet muhabbet etti, çaylarını içti. Esnafların dertlerini dinleyen Kaymakam Sözen, en kısa sürede sorunların çözüme kavuşacağını belirtti. Ardından bir tekstil atölyesine giderek çalışmaları yakından inceledi. Çalışanlar hakkında faaliyetlerle ilgili bilgiler alan Kaymakam Sözen tekstil atölyesini gezerek tüm emekçilere kolay gelsin dileklerinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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