Gölpazarı'nda Ayçiçeği Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Gölpazarı'nda Ayçiçeği Üretimi Artıyor

Gölpazarı\'nda Ayçiçeği Üretimi Artıyor
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ayçiçeği ekimi son 3 yılda 11 bin 700 dekar arttı. Destekler devam ediyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, ayçiçeği ekimi 3 yılda 11 bin 700 dekar arttı.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, Karaağaç Köyü'nde gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. İlçede yağlık ayçiçeği üretim alanlarının son üç yılda 11 bin 700 dekar artmasında, üreticilere yönelik destek ve hibe programlarının da önemli katkısı oldu. Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre ilçede 2023 yılında 19 bin 800 dekar olan yağlık ayçiçeği ekim alanı, 2026 yılında 31 bin 500 dekara ulaştı. Bakanlık ve Bilecik İl Özel İdaresi destekleriyle yürütülen projeler kapsamında üreticilere hibe destekli tohum dağıtımları gerçekleştirilerek üretim alanlarının genişlemesine katkı sağlandı. Karaağaç Köyü'ndeki hasat programında çiftçilerle sohbet eden Kaymakam Titiz, tarımsal üretimin durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üreticilerin emeklerine dikkat çeken Titiz, hasat sezonunun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Kaymakam Onur Titiz, "Gölpazarı'mızda üretim alanlarının her geçen yıl artması bizler için büyük bir gurur. Çiftçimizin emeğinin karşılığını alması, üretimin güçlenmesi ve bereketin artması için desteklerimizi ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Gölpazarı, Bilecik, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölpazarı'nda Ayçiçeği Üretimi Artıyor - Son Dakika

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