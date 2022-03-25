Gölpazarı'nda halk toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Gölpazarı'nda halk toplantısı yapıldı

25.03.2022 12:05
Gölpazarı'nda halk toplantısı yapıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki halk toplantısında İlçe Kaymakamı Efecan Şahin ve ilgili kurum müdürleri vatandaşların taleplerini dinledi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki halk toplantısında İlçe Kaymakamı Efecan Şahin ve ilgili kurum müdürleri vatandaşların taleplerini dinledi.

Gölpazarı Orta Mahalledeki Kur'an kursu toplantı salonundaki toplantıda Kaymakam Efecan Şahin, vatandaşların taleplerini dinleyerek, ilgili kurum müdürlüklerine not aldırdı. Şahin, "Vatandaşların taleplerini dinleyerek, ilgili kurum müdürleri ile talebi olanları yüz yüze buluşturduk. Toplantıların bütün mahalle ve köylerde sürekli yaparak insanımızın yanında olacağız. Vatandaşlarımız taleplerini takip edeceğimden şüpheleri olmasın" dedi. - BİLECİK

Gölpazarı'nda halk toplantısı yapıldı
Gölpazarı'nda halk toplantısı yapıldı

YORUMLAR
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Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gölpazarı'nda halk toplantısı yapıldı - Son Dakika


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