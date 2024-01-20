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Gölpazarı'nda Kültür Gezileri Devam Ediyor - Son Dakika
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Gölpazarı'nda Kültür Gezileri Devam Ediyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen kültür gezileri her hafta farklı bir grup ile İstanbul'un manevi ve tarihi yerlerini tanıtıyor. Belediye Başkanı Hayri Suer de gezilere eşlik ediyor.

Gölpazarı\'nda Kültür Gezileri Devam Ediyor
20.01.2024 - 10:57,  Güncelleme: 10:59
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kültür gezileri devam ediyor.

Gölpazarı'nda düzenlenen kültür gezileri her hafta farklı bir grup ile İstanbul'un manevi ve tarihi yerleri gezilerek, tanıtılıyor. 28 kişilik kontenjandan oluşan gruplara Belediye Başkanı Hayri Suer eşlik ediyor. Başkan Suer, gezilerden keyif aldığını belirterek, "Her hafta farklı bir grupla İstanbul'da gezmek, deniz kokusunu, tarihini, kültürünü görmek çok güzel. Bu günde keyifli, güzel anılar biriktirdiğimiz ortaya huzur veren görüntülerin çıktığı güzel bir gezi oldu. Mevsimlerden kış, havalar soğuk ama bizim gezilerimiz devam edecek. Sizler de arkadaşlarınız ile belediyemize müracaat edebilirsiniz. Bir sonraki gezide görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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