Gölpazarı\'nda okul güvenliği için kapsamlı tedbirler ele alındı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Okul Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçedeki okullarda alınacak güvenlik tedbirleri kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda; okul ve çevrelerinde asayiş ve güvenliğin sağlanması, okul servis araçlarının güvenliği ve denetimleri, öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında alınacak önlemler ile çocukların korunmasına yönelik yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerine devam edebilmesi amacıyla kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar da toplantının gündeminde yer aldı.