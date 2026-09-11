Gölpazarı'nda okul güvenliği için kapsamlı tedbirler ele alındı - Son Dakika
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Gölpazarı'nda okul güvenliği için kapsamlı tedbirler ele alındı

Gölpazarı\'nda okul güvenliği için kapsamlı tedbirler ele alındı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Onur Titiz başkanlığında düzenlenen Okul Güvenlik Toplantısı'nda, okullarda alınacak güvenlik tedbirleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Okul Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçedeki okullarda alınacak güvenlik tedbirleri kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda; okul ve çevrelerinde asayiş ve güvenliğin sağlanması, okul servis araçlarının güvenliği ve denetimleri, öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında alınacak önlemler ile çocukların korunmasına yönelik yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerine devam edebilmesi amacıyla kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar da toplantının gündeminde yer aldı.

Kaynak: İHA

Gölpazarı, Güvenlik, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölpazarı'nda okul güvenliği için kapsamlı tedbirler ele alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölpazarı'nda okul güvenliği için kapsamlı tedbirler ele alındı - Son Dakika
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