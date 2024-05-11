Gölpazarı'nda Trafik Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Gölpazarı'nda Trafik Haftası Etkinliği

Gölpazarı\'nda Trafik Haftası Etkinliği

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde trafik haftası etkinlikleri kapsamında trafik stantları kuruldu. İlçe Emniyet Amirliği ve İl Jandarma Komutanlığı trafik birimleri tarafından düzenlenen etkinliklerde çocuklar trafik kuralları ve güvenli sürüş konularında bilgilendirildi.

11.05.2024 11:26
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kurulan trafik stantlarında trafik haftası etkinliği yapılırken, çocukları bilgilendirildi.

Gölpazarı, Karayolları Trafik Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklerle trafik güvenliğine dikkat çektiler. İlçe Emniyet Amirliği ve İl Jandarma Komutanlığı trafik birimleri pazaryeri alanı girişinde öğrencilere seminer verdiler. İlçe Emniyet Amirliği, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik birimleri tarafından tanıtım stantları kurularak, vatandaşlar ve geleceğin sürücüleri olan çocuklar için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Stantlarda genel trafik kuralları, yayaların sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, trafik işaret ve levhalarının önemi ile anlamı gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca emniyet kemeri kullanmanın önemi ve birimlerde kullanılan araç ve teçhizatlar hakkında da detaylı bilgi verildi.

Stantta trafik timlerinin uygulamalarda ve eğitimlerde kullandıkları malzemeler sergilendi. Ziyaretçilere hediyelik dergi, boyama kitabı ve benzeri materyaller dağıtıldı. Trafik kurallarına dikkat çekmek ve güvenli sürüş bilincini artırmak amacıyla bu tür etkinliklerin önemi vurgulandı.

İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Cihad Emir, Bilecik Jandarma Trafik Şube Müdürü Teğmen Fatma Aydın, İlçe Emniyet Amiri Önder Gürkan Oral ve Polis Merkezi Amiri Tamer Kurtul katılım sağladılar. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölpazarı'nda Trafik Haftası Etkinliği - Son Dakika

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