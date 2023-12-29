 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gölpazarı'nda Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Gölpazarı'nda Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi Başkanı Sevcan Uzun, stoklarının hastanelerin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu belirtirken, kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Kampanyaya katılan Cengiz Topel İlköğretim Okulu Müdürü Ahmet Karakaya ise, sağlıklı olan herkesin kan bağışında bulunması gerektiğini söyledi.

Gölpazarı\'nda Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
29.12.2023 - 10:36,
Abone Ol

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Gazi Paşa Bulvarında Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi tarafından kurulan standa gelen vatandaşlar, görevliler tarafından bilgilendirildikten sonra bağışta bulundu. Stoklarının hastanelerin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu belirten Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi Başkanı Sevcan Uzun, "İlerleyen zamanlarda stoklarda sorun olmaması adına kan bağışı organizasyonlarımızı artırıyoruz. Lösemi, kanser, diyaliz hastalarının yanı sıra trafik kazaları ve acil kan ihtiyaçlarının giderilmesi için Kızılay olarak tüm ülkede olduğu gibi Gölpazarı'nda da kan ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bu sosyal duyarlılığı tüm vatandaşlarımızın göstermesi gerekir. Kan sürekli bir ihtiyaç. Onun için stokların sürekli dolu olmasını istiyoruz. Soğuk havaya rağmen vatandaşlarımızın ilgisi bizi memnun ediyor" dedi.

Kan bağışında bulunan Cengiz Topel İlköğretim Okulu Müdürü Ahmet Karakaya ise, sağlıklı olan herkesin kan bağışında bulunması gerektiğini belirterek, bağış için ayıracakları 10 dakikanın 3 kişinin hayatını kurtarabileceğini kaydetti.

Öte yandan ilçede 26 kişinin kan bağışında bulunduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gölpazarı, Bilecik, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölpazarı'nda Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika


11:59
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35
İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17
BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
11:06
Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
11:03
2024'ün Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil göründü 2024'ün Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil göründü
10:51
Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü

Son Dakika
11:59 Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35 İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
11:06 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
11:03 2024 Resmi Tatil Takvimi Açıklandı: Ramazan Bayramı'nda 9 Gün Tatil İmkanı
10:51 Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51 Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38 İspanya Kraliyet ailesinde yasak aşk skandalı: Kraliçe, Kral'ı bırakıp benimle evlenecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 12:14:02. #1.12#
SON DAKİKA: Gölpazarı'nda Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement