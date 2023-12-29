Gölpazarı\'nda Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Gazi Paşa Bulvarında Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi tarafından kurulan standa gelen vatandaşlar, görevliler tarafından bilgilendirildikten sonra bağışta bulundu. Stoklarının hastanelerin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu belirten Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi Başkanı Sevcan Uzun, "İlerleyen zamanlarda stoklarda sorun olmaması adına kan bağışı organizasyonlarımızı artırıyoruz. Lösemi, kanser, diyaliz hastalarının yanı sıra trafik kazaları ve acil kan ihtiyaçlarının giderilmesi için Kızılay olarak tüm ülkede olduğu gibi Gölpazarı'nda da kan ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bu sosyal duyarlılığı tüm vatandaşlarımızın göstermesi gerekir. Kan sürekli bir ihtiyaç. Onun için stokların sürekli dolu olmasını istiyoruz. Soğuk havaya rağmen vatandaşlarımızın ilgisi bizi memnun ediyor" dedi.

Kan bağışında bulunan Cengiz Topel İlköğretim Okulu Müdürü Ahmet Karakaya ise, sağlıklı olan herkesin kan bağışında bulunması gerektiğini belirterek, bağış için ayıracakları 10 dakikanın 3 kişinin hayatını kurtarabileceğini kaydetti.

Öte yandan ilçede 26 kişinin kan bağışında bulunduğu öğrenildi. - BİLECİK