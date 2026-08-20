Birkaç köpekle başladı, bin 200 cana yuva oldu - Son Dakika
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Birkaç köpekle başladı, bin 200 cana yuva oldu

Birkaç köpekle başladı, bin 200 cana yuva oldu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Gölyazı'da birkaç sokak köpeğinin beslenmesiyle başlayan gönüllülük hareketi, bugün yaklaşık 1200 köpeğin bakıldığı bir barınağa dönüştü. Gönüllüler nöbetleşe bakım yapıyor, mama ve tedavi giderleri bağışlarla karşılanıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı'da birkaç sokak köpeğinin beslenmesiyle başlayan gönüllülük hareketi, yıllar içerisinde yaklaşık bin 200 köpeğin yaşamını sürdürdüğü bir barınağa dönüştü. Hayvanseverlerin zamanla sorumluluk alarak dernek çatısı altında bir araya geldiği barınakta, hayvanların bakımını gönüllüler nöbetleşe sürdürüyor.

Gölyazı'da sokak hayvanlarını besleyen Timur Yılmaz'ın birkaç köpekle başlattığı çalışma, zaman içerisinde hayvanseverlerin desteğiyle büyüdü. Köpek sayısının artmasıyla birlikte bölgedeki gönüllüler çalışmaya sahip çıkarak dernek çatısı altında sorumluluk üstlendi. Bugün yaklaşık bin 200 köpeğin bulunduğu barınakta, bakım ve besleme çalışmaları gönüllülük esasıyla yürütülüyor.

Barınağın diğer hayvan bakımevlerinden en önemli farkının gönüllüler tarafından sahiplenilerek büyütülmesi olduğunu belirten GÖLDOGDER Derneği Başkanı aynı zamanda AK Parti Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Kenan Akdeniz, çalışmaların büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü söyledi.

Akdeniz, "Burası birkaç köpekle başlayan bir süreçti. Daha sonra hayvanseverler burayı sahiplendi ve dernek haline gelerek sorumluluk aldı. Burada çalışan herkes gönüllü. Herkes kendi işinden ve hayatından feragat ederek nöbetleşe şekilde barınağa gelip hayvanların bakımını yapıyor" dedi.

"Yaklaşık bin 200 köpeğe bakıyoruz"

Yaklaşık 25 dönümlük alanda çok sayıda köpeğin bakımının yapıldığını ifade eden Akdeniz, "Şu anda yaklaşık bin 200 köpeğimize bakıyoruz. İhtiyacı olan, muhtaç ve çaresiz kalan hayvanları alıyoruz. Köpeğin cinsine göre bir ayrım yapmıyoruz. Amacımız gerçekten yardıma ihtiyacı olan hayvanlara sahip çıkmak" diye konuştu.

Hayvanların mama, ilaç ve tedavi ihtiyaçlarının bağışlarla karşılandığını belirten Akdeniz, "Dernek olarak bağışlarla ayakta duruyoruz. Günde yaklaşık 25 paket mama kullanıyoruz. Çocukların ilaçları, tedavileri oluyor. Veteriner kliniğiyle çalışıyoruz. Sağlık problemi olanları oraya gönderiyoruz. Kısırlaştırma konusunda da belediyelerden destek alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gönüllüler hayatlarından fedakarlık ediyor

Barınakta görev yapan gönüllülerin kendi işlerinin yanı sıra hayvanların bakımını da üstlendiğini anlatan Akdeniz, "Bu işi kendi yaşantımızdan ayırmadan yürütmek mümkün değil. Gönüllülerimiz kendi işlerinden, ailelerinden ve hayatlarından zaman ayırıyor. Nöbetleşe olarak buraya gelip akşam saatlerine kadar hayvanların ihtiyaçlarıyla ilgileniyorlar" dedi.

Barınakta sınırlı sayıda engelli köpeğin de bulunduğunu aktaran Akdeniz, arazi ve hava şartlarının engelli hayvanların bakımını zorlaştırdığını belirterek, "Engelli köpeklerimiz de var fakat arazi şartlarımız oldukça zor. Rüzgarlı bir alandayız. Bu nedenle engelli köpekleri çok fazla tutamıyoruz, ancak sınırlı sayıda köpeğimizi burada barındırarak yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Koruyucu aile sistemi de uyguluyoruz"

Barınakta koruyucu aile uygulamasının da bulunduğunu belirten Akdeniz, "Bir ailemiz veya bir kişi bir köpeğin koruyucu ailesi oluyor. Köpeği sahiplenmeden bakım sorumluluğunu üstleniyor. Mama ve bakım giderlerini de dernek olarak karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Akdeniz, gönüllülerin desteğiyle barınağın son iki yılda önemli ölçüde geliştiğini belirterek, "Yönetimimize geldikten sonra iki yıl içerisinde çok büyük bir gelişim sağlandı. Daha da geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Birkaç sokak köpeğinin beslenmesiyle başlayan ve zaman içerisinde yaklaşık bin 200 köpeğin bakımının üstlenildiği alanda gönüllüler, hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmek ve yeni ihtiyaç sahibi hayvanlara yer açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Gölyazı, Bursa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Birkaç köpekle başladı, bin 200 cana yuva oldu - Son Dakika

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