Gönen'de Araç Sayısı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gönen'de Araç Sayısı Artıyor

Gönen\'de Araç Sayısı Artıyor
21.08.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gönen'de 2025'te toplam araç sayısı 38 bin 750'ye ulaştı; motosikletlerde büyük artış yaşandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde trafiğe kayıtlı araç sayısı artmaya devam ediyor. 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla ilçede toplam araç sayısı 38 bin 750'ye ulaştı.

Araçların türlerine göre dağılımı, otomobil ve hafif ticari araçlarda 26 bin 200, motosikletlerde 8 bin 300 ve traktörlerde 4 bin 250 olarak kayıtlara geçti. Özellikle motosiklet sayısındaki artış dikkat çekti. Şehir içi trafik yoğunluğundan kaçış ve genç nüfusun ulaşım tercihlerindeki değişim ve motosiklet kullanımındaki artışın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Gönen'de artık her dört araçtan biri motosiklet konumuna geldi. Uzmanlar, ilçede değişen ulaşım alışkanlıklarının ekonomik şartların da etkisiyle şekillendiğine dikkat çekerken, artan araç sayısının şehir merkezinde otopark sorununu da büyüttüğünü ifade ediyor. Araç sahiplerinin gün içerisinde uygun park yeri bulmakta giderek daha fazla zorlandığı belirtiliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3-sayfa, Ekonomi, trafik, Ulaşım, Çevre, Yerel, Gönen, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gönen'de Araç Sayısı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı
Edin Dzeko’dan Türkiye için flaş sözler Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve BIST 100 endeksi 11.263,83 puanı gördü
Borsa İstanbul'da tarihi zirve! BIST 100 endeksi 11.263,83 puanı gördü
09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 11:23:16. #7.11#
SON DAKİKA: Gönen'de Araç Sayısı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.