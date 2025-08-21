Gönen\'de Araç Sayısı Artıyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde trafiğe kayıtlı araç sayısı artmaya devam ediyor. 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla ilçede toplam araç sayısı 38 bin 750'ye ulaştı.

Araçların türlerine göre dağılımı, otomobil ve hafif ticari araçlarda 26 bin 200, motosikletlerde 8 bin 300 ve traktörlerde 4 bin 250 olarak kayıtlara geçti. Özellikle motosiklet sayısındaki artış dikkat çekti. Şehir içi trafik yoğunluğundan kaçış ve genç nüfusun ulaşım tercihlerindeki değişim ve motosiklet kullanımındaki artışın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Gönen'de artık her dört araçtan biri motosiklet konumuna geldi. Uzmanlar, ilçede değişen ulaşım alışkanlıklarının ekonomik şartların da etkisiyle şekillendiğine dikkat çekerken, artan araç sayısının şehir merkezinde otopark sorununu da büyüttüğünü ifade ediyor. Araç sahiplerinin gün içerisinde uygun park yeri bulmakta giderek daha fazla zorlandığı belirtiliyor. - BALIKESİR