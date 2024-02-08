Gönen'de ekmek fırınında yangın çıktı - Son Dakika
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Gönen'de ekmek fırınında yangın çıktı

Gönen\'de ekmek fırınında yangın çıktı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren bir ekmek fırınında çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının nedeni, fırının bacasından depo bölümüne sıçrayan kıvılcımlar olarak belirlendi. Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma olmazken, fırında küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

08.02.2024 23:22
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Gönen'de ekmek fırınında yangın çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir ekmek fırınında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde faaliyet gösteren ekmek fırınında yangın çıktı. Fırında çalışan personeller, odunların istiflendiği depo bölümünden dumanlar yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Çok geçmeden olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangının, fırının bacasından depo bölümüne sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı tespit edildi. Yangın sonucu, herhangi bir yaralanma yaşanmadı ancak fırında küçük çapta maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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