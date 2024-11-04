Gönen'de Tatlı Su Çeşmesinde Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Gönen'de Tatlı Su Çeşmesinde Kaza: 1 Yaralı

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Gönen'de araç parkı sırasında kamyon otomobile çarpıp sürücüyü yaraladı, soruşturma başlatıldı.

04.11.2024 13:06
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Gönen'de tatlı su çeşmesinde kaza: 1 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, tatlı su doldurmak için çeşme yanında araçlarını park eden iki sürücü talihsiz bir kazaya karıştı.

Kaza, 10 ABY 16 plakalı kamyonun sürücüsü Ünal Yalçın ve 05 LP 343 plakalı otomobilin sürücüsü Tuncay Arabacıoğlu, su almak için araçlarını tatlısu çeşmesi etrafına park etti. Ancak, el freni boşalan kamyon, yolun hafif eğiminden dolayı hareket ederek önce park halindeki otomobile, ardından su dolduran Tuncay Arabacıoğlu'na çarptı.

Kazada yaralanan Arabacıoğlu, bilinci açık ve hayati tehlikesi bulunmayan bir şekilde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalenin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Arabacıoğlu'nun hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gönen'de Tatlı Su Çeşmesinde Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gönen'de Tatlı Su Çeşmesinde Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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