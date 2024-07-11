Gönen Kaymakamı Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Gönen Kaymakamı Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti

Gönen Kaymakamı Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen apartman yangını sonrası, Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, yangın mahalini ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangında evleri zarar gören aileye maddi yardım için AFAD Başkanlığına ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurulduğu belirtildi.

11.07.2024 15:10
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen apartman yangını sonrası, yangın mahalini ziyaret eden Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Deprem Evleri Sokak'ta meydana gelen yangında evleri zarar gören aileyi ve bina sakinlerini ziyaret etti. Can kaybının olmadığı yangında Zeki Öztürk adlı vatandaşın dairesinde bir oda tamamen, bir oda kısmen yandı. Diğer odalar sis ve sudan zarar gördü. Binanın çatısı ise tamamen kül oldu.

Kaymakam Dr. Arslan Yurt beraberinde Kurtuluş Mahalle Muhtarı Mesut Kara ile birlikte bina sakinlerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaymakam Dr. Arslan Yurt yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımıza maddi yardım için AFAD Başkanlığına ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza konuyu havale ettik. Allah beterinden korusun. Yaz döneminde elektrik hatları sıcaktan daha fazla etkilendiğinden tesisatlarımızı kontrol ettirmekte fayda var" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gönen Kaymakamı Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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