Gönül Köprüsü Çocukları Sevindirdi

26.05.2026 11:21
Kırgızistanlı gönüllüler, Şanlıurfa'daki çocuklara eğlence ve giyim yardımı ile mutluluk sundu.

Kırgızistan'da başlayıp Elazığ üzerinden Şanlıurfa'ya uzanan gönül köprüsü, Ceylanpınar ilçesindeki suyu ve elektriği olmayan göçer bölgedeki çocukların yüzünü güldürdü.

Aralarında Kırgızistanlı üniversite öğrencilerinin de bulunduğu gönüllüler, TİGEM arazileri içerisinde yer aldıkları için elektrik ve suyun ulaşmadığı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Şibli Küme Evlerinde gerçekleştirdikleri etkinlikle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

İyilik zincirinin halkaları köyde birleşti

Elazığ'dan yola çıkarak Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine giden gönüllü grup, ilçeye bağlı kırsal bölgedeki çocuklarla bir araya geldi. Türkiye'de eğitim gören ve iyilik zincirine Elazığ'dan dahil olan Kırgızistanlı üniversite öğrencilerinin de yer aldığı gönüllüler, buradaki çocukların sevincine ortak oldu. Kırgızistan'dan bu ücra bölgeye uzanan bu anlamlı hareket, bölge sakinleri ve çocuklar tarafından büyük bir mutluluk karşılandı.

Çizgi film karakterleri ve halaylar eşliğinde eğlence

Gönüllüler renkli kostümler giyerek yüz boyama etkinlikleriyle miniklerin hayal dünyasına dokundu. Çalınan müzikler eşliğinde çocuklarla birlikte halaylar çeken grup, adeta bir festival havası estirdi. Etkinlik boyunca çocuklara çeşitli yiyecekler de ikram edildi.

Giyim ve ayakkabı yardımı ile çifte sevinç

Gönüllü grup, eğlence programının yanı sıra çocukların ihtiyaçlarını da unutmadı. Etkinlikte toplanan çok sayıda çocuğa yeni kıyafet ve ayakkabılar hediye edildi. Yeni kıyafetlerini alan çocukların ve ailelerinin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Grubun Elazığ'daki başkanlığını yapan Hakan Bakırcı, "2021 yılından beri yürüttüğümüz kampanyalarda Şanlıurfa'ya da gelmek istedik ve buraya geldiğimize çok sevindik. Buradaki çocukların yüzündeki en ufak tebessüme vesile olmak bizi ayrıca mutlu etti" dedi.

Gönüllülerden Kırgız öğrenci Azema ise "Öğrenci değişim programıyla Kırgızistan'dan Elazığ'a okumaya geldim. Arkadaşlarımızla birlikte Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çocuklarla bu gün çok güzel vakit geçiriyoruz. Hem onlar hem de biz çok eğleniyoruz. Buradaki insanların iyi kalpli olmalarını, misafirperverliğini çok beğendik" diye konuştu.

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) arazisi içerinde göçerlerin yaşadığı Şibli Küme Evlerinde vatandaşlar elektriği kendi imkanlarıyla kurdukları güneş panelleriyle, suyu ise kazdıkları kuyular aracılığıyla temin ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

