Eskişehir'de 46 yılı meslek hayatında geride bırakan emekli nakış öğretmeni Gönül Özdemir, yakın zamanda vefat eden öğretmeni Emel Usluoğlu'nun Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsüne hibe ettiği el emeği yatak örtüsü takımının yüksek manevi değerine, olgunlaşma enstitülerindeki üretim kültürüne ve titiz işçiliğine dikkat çekti.

Yakın zamanda hayatını kaybeden Emel Usluoğlu'nun okula hibe ettiği yatak örtüsü takımı, geleneksel el sanatlarının yaşatıldığı olgunlaşma enstitülerinin köklü üretim geleneği ile öğretmen-öğrenci bağını bir araya getirdi. Meslek hayatında 46 yılı geride bırakan emekli nakış öğretmeni Gönül Özdemir, örtünün kumaş hazırlığından iplik çekme ve tek tek pile oluşturma aşamasına kadar tamamen el emeğiyle hazırlandığını, bu yönüyle eşine az rastlanır nitelikte tek parça bir eser olduğunu ifade etti.

Kumaş hazırlığından pile işçiliğine titiz emek

Gönül Özdemir, geleneksel el sanatları ile olgunlaşma enstitülerinde sürdürülen üretim anlayışının sabır ve incelik gerektirdiğini belirterek örtünün geçmişi ve yapım süreciyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yakın zamanda kaybettiğimiz Emel Usluoğlu öğretmenimizin okula hibe ettiği bir yatak örtüsü takımı. Örtümüz herhalde bir 50-60 yılı vardır, belki de fazladır. Fazladır çünkü evlenmeden önce yapıldıysa belki daha da eski. Bir de el işçiliği, tamamen el işçiliği. Şu kumaşın, bu işlemenin hazırlığı bile uzun sürecek bir işlem. Bunları ip çekerek yapmışlar. Şunlar tek tek pile haline getiriliyor. Gerçekten çok işçilik var. Eskiden kızlar çok becerikliydi. Herhalde en fazla 3 ayda tamamlamıştır gibi geliyor bana bunu. O zamanki insanların yeteneğinden dolayı, bir de dışarıda sosyal hayatları çok fazla olmadığı için evde uzun süre oturduklarından duygularını böyle şeylere döktüler."

Geleneksel el sanatları ve kuşaklar arası aktarım

Olgunlaşma enstitülerinin Türkiye genelinde ve Eskişehir'de geleneksel Türk el sanatlarının araştırılması, arşivlenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda önemli bir görev üstlendiğini hatırlatan çevreler, söz konusu bağışların hem mesleki hafıza hem de kültürel miras bakımından kıymet taşıdığına işaret ediyor. Yıllar öncesinin emeğini bugüne taşıyan yatak örtüsü takımının, öğrencilere ve sanatseverlere geleneksel işçiliğin inceliklerini yakından görme imkanı sunduğu kaydedildi.

"Bana 'asistanım' derdi"

Derslerde hocası Emel Usluoğlu ile yaşadığı hatıraları ve kendi mesleki yolculuğunu da anlatan Özdemir, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çok gurur duyuyorum, benim öğretmenimdir kendisi. Çok değerlidir benim için. Bana 'asistanım' derdi. Derste bir şey gösterirdi, 'Bir gruba da sen göster' derdi, çabuk algılıyor diye. Onun emekli olduğu dönemde benim de tayinim gelmişti. Çok değerli bir öğretmendi. Bu örgünün eşi yok bunun, nadir değil, tek yapılmış. Ben de buradan emekli oldum."