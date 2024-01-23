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Gönüllü Öğrencilerden Sokak Hayvanlarına Destek

Muğla'da gönüllü öğrenciler tarafından sokak hayvanları için yemlik ve barınma noktaları yapıldı. Bu örnek davranış takdir topladı.

Gönüllü Öğrencilerden Sokak Hayvanlarına Destek
23.01.2024 - 23:00,  Güncelleme: 23:12
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Gönüllü öğrencilerden kalpleri ısıtan örnek davranış

MUĞLA - Muğla'da kış aylarında sokaklarda yaşayan sokak hayvanları için yemlik ve barınma noktaları yapan gönüllü öğrenciler, sokak hayvanlarına sıcak ortam sunarken, sergiledikleri önek davranış ise takdir topluyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden renkli yemlik ve yuva yaparak kuşlara sıcak ortam sundu. Atölyede hayvan haklarına, bütün hayvanların eşit bir şekilde doğduğu ve yaşam boyunca aynı var olmak hakkına sahip olduğu konuşulurken, kuşlara sıcak bir ortam sunmak amacıyla yuva yapan çocuklar aynı zamanda kuşların acıkınca gelip yem yiyebileceği renkli kuş yemlikleri yaptılar. Atık pet şişelerini toplayan gençler, iç ve dışını temizleyip alt hazne oluşturup doğal boyalarla yemlikleri renklendirdiler. Geri dönüşüm atölye çalışmaları ile gençler hem bilinçlenirken hem de sosyal anlamda daha da beceri geliştiriliyor.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü Oktay Tavas; "Muğla'mızda Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan uluslararası gönüllü gençleri ile birlikte kış aynının soğuk olmasından dolayı hem medeniyetimizin göstergesi olan sokak hayvanlarının korunması ve kuşlarımızın korunması adına gönüllü gençlerimiz ile birlikte kuşyemi ve kuş yuvası yapıldı. Bu çalışmada hem Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde okuyan gönüllü gençlerimiz hem de ülkemizde misafir olarak gelen uluslararası öğrenciler ile Romanya'dan, Kosova'dan, Letonya'dan gelen geçlerimizle birlikte böyle bir farkındalık etkinliği yaptık. Son zamanlarda hayvanlara olan şiddetin artması ve sokak hayvanlarının öldürülmesi gibi olumsuz örnekler ile karşılaşıyoruz. Fakat buradaki gençlerimiz bir farkındalık oluşturmak adına kadim medeniyetimizin merhamet eğitimi olan sokak hayvanlarını korumak adına böyle bir farkındalık etkinliği düzenledik. Emeği geçen başta gençlik çalışanı arkadaşlarımız ve tüm gönüllü gençlerimize teşekkür ediyorum "dedi.

Kosova'dan Muğla'ya misafir olarak gelen Besmira Fejzullahu; "Ben burada gençlik merkezinde gönüllüyüm. Kuşlar için yuva yapıyoruz" dedi.

Muğla'ya misafir olarak gelen yabancı gençlerin koordinatörlüğünü yapan Enis Mert Fidan ise "Bizler burada yabancı gençlerimiz ile birlikte kış ayında kuşlarımız donmasın diye bu güzel kuş yuvalarını ağaçlara asıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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