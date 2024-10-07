Gönüllü Öğretmenlerden Kış Yardımı - Son Dakika
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Gönüllü Öğretmenlerden Kış Yardımı

Gönüllü Öğretmenlerden Kış Yardımı

Diyarbakırlı öğretmenler, Muş'ta öğrencilere kıyafet ve oyuncak dağıttı.

07.10.2024 10:38
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MUŞ (İHA) – Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Kumrucuk İlkokulunda görev yapan gönüllü öğretmen Hasan Kartal ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde öğretmenlik yapan Yusuf Tümay, Muş'un Malazgirt ilçesindeki öğrencilere kışlık bot, mont, kırtasiye malzemesi ve oyuncak dağıttılar.

Açıklamalarda bulunan öğretmenlerden Hasan Kartal, 14 yıldır köy okullarında öğretmenlik yaptığını belirterek, "Çocukların hayatına dokunmak, onlara sevgiyle bir gelecek sunabilmek en büyük hayalimdi. Köy çocukları bizler için umut demek, onların hayatına katkı sunmak için her fırsatta yollara düşüyorum. Destekçilerimizin de katkılarıyla onlara daha iyi bir eğitim ortamı sunmak için çalışıyoruz" dedi.

Tüm Çocukların Derneği Kurucusu ve Başkanı Yusuf Tümay ise bu tür projelerin ülke genelinde yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Her birine dokunmak, onların yüzündeki gülümsemeye sebep olmak, insanın ruhunu besleyen en güzel duygu" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Malazgirt, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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