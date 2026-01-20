Manisa'da zabıta krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Manisa'da zabıta krizi

Manisa\'da zabıta krizi
20.01.2026 10:49  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Gördes Belediyesi'nde bir zabıta memuruna kış şartlarında açık alanda araç sayma görevi verildiği iddiasıyla Bağımsız Yerel Hak-Sen hukuki süreç başlattı. CHP'li Belediye Başkanı İbrahim Büke, görevin amaçlarını ve sürecin meclis kararıyla alındığını savundu.

Manisa'nın Gördes Belediyesine bağlı zabıta memuruna ağır kış şartlarında açık alanda araç sayma görevi verildiği iddiasıyla Bağımsız Yerel Hak-Sen tarafından hukuki süreç başlatıldı. İddiaları yalanlayan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, söz konusu görevin Gördes Belediye Meclisi tarafından alındığını ve görevin asıl amacının ilçeye kamyon girişinin engellenmesine yönelik olduğunu belirtti.

Gördes Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta memuru Kamil Karaarslan'a ağır kış şartlarında açık alanda 'araç sayma görevi' verildiği iddiaları üzerine Bağımsız Yerel Hak-Sen harekete geçti. CHP'li Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında hukuki süreç başlattıklarını belirten sendika yönetimi, alınan karardan bir an önce dönülmesi gerektiğini söyledi. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Gördes Belediyesi bünyesinde görevli Zabıta Müdürü ve bir zabıta memurunun "araç sayma" görevi kapsamında açık alanda görevlendirildiği ve bu görev sırasında personellerin ısınma, barınma, elektrik, su ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını öne sürdü. Açıklamanın devamında söz konusu uygulamanın personellerin sağlık ve can güvenliğini riske attığı savunuldu.

Bağımsız Yerel Hak-Sen Genel Başkanı Yavuz Toptaş imzasıyla yapılan açıklamada, belediye hakkında idari yargı sürecinin başlatıldığı, ayrıca sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Bağımsız Yerel Hak-Sen 3 Nolu Şube Başkanı Cemal Atamer de zabıta memurunun görevlendirildiği yere giderek incelemelerde bulundu. Zabıta memuru Kamil Karaarslan zor şartlar altına görevlendirildiğini söyleyen Başkan Atamer, "Keyfi uygulamalara her zaman dur diyeceğiz. Burada arkadaşımıza yapılan çok büyük bir hukuksuzluk var. Burada tek başına uygun olmayan yerde keyfi bir uygulamayla görevlendirilmiş. Arkadaşımızın kadrosu da zabıta müdürü. Bununla ilgili hukuki süreci başlatıyoruz. Belediyeler kimsenin babasının malı değil. Bizler devlet memuruyuz. Siyasiler gelip geçidir" dedi.

Başkan Büke iddialara cevap verdi

Sendikanın iddialarının ardından Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, iddialara cevap vererek söz konusu görevin Gördes Belediye Meclisi tarafından alındığını ve görevin asıl amacının ilçeye kamyon girişinin engellenmesine yönelik olduğunu belirtti. Büke, ilgili personelin haftada iki gün, pazartesi ve cuma günleri, Gördes girişinde görev yaptığını belirtti. Uygulamanın yaklaşık dört aydır devam ettiğini kaydeden Büke, bu süre içerisinde görevli personelden şikayet ya da görev değişikliği talebi gelmediğini belirtti. Görev noktalarının millet bahçesi önü ile Akçeşme Kavşağı olduğunu aktaran Büke, bu alanların ilçe merkezine uzak olmadığını vurguladı.

Başkan Büke ayrıca, sendikanın açıklamasında adı geçen personel hakkında, hasta olmadığı halde sahte rapor aldığı ve bu rapor sayesinde görevini yerine getiremeyerek kendi tarlasına gübre attığı gerekçesiyle yaklaşık iki hafta önce Gördes Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İbrahim Büke, Belediye, Gördes, Zabıta, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da zabıta krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:24:27. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da zabıta krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.