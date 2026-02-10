Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı - Son Dakika
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı

Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
10.02.2026 21:39  Güncelleme: 23:37
CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medyada bir kişiyi taciz ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Dede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, cinsel taciz iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. İfade alma sürecinde yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına itiraz edilmişti.

SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ EDİLDİ

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce ifadesi alınan ve tutuklanması talep edilen CHP'li Belediye Başkanı Dede'nin yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına ilişkin hakimlik kararına cumhuriyet savcısınca itirazda bulunuldu.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Asliye ceza mahkemesinin itirazı yerinde bulmasının ardından Dede bir kez daha adliyeye gitti. Burada hakim karşısına çıkan Dede'nin sorgusu sonucunda tutuklanmasına karar verildi.

Dede, adliyeye gitmeden önce sosyal medya hesabından, "Hakkımda yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan iddialar bulunmaktadır. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki, iddiaların muhatabı olan ailenin korunması bu süreçte benim için en temel hassasiyettir. Ancak bilmenizi isterim ki ben de bu olayın mağdurlarından biriyim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

