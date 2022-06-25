Göreme'de Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması - Son Dakika
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Göreme'de Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması

25.06.2022 01:01

Göreme'de Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması Kanadalı model Angel Bhathal dünya güzeli seçildi Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması Nevşehir'in Göreme beldesinde yapıldı.

Göreme'de Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması

Kanadalı model Angel Bhathal dünya güzeli seçildi

NEVŞEHİR - Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması Nevşehir'in Göreme beldesinde yapıldı.

İlki 2019 yılında yapılan Miss Capadocia Güzellik Yarışmasının 2 cisi bugün Göreme Perili Ozanlar Vadisi'nde yapıldı. Göreme Perili Ozanlar Vadisi'nde düzenlenen Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışma direktörü Yulıa Pavlıkova, Kapadokya'nın tanıtımına katkı sunmayı amaçlayan bu organizasyonda 30 ülke güzellerinin final için podyuma çıkacaklarını söyledi. Pavlıkova," Kapadokya bölgesinin böyle muhteşem ortamında seçici kurulumuz 30 finalist arasından en güzel olanı seçerek birincilik tacını takacak." dedi.

Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışmasının Türkiye organizatörü Serkan Cepheci de bu tür etkinliklerle Kapadokya bölgesinin moda sektörü ve ünlüler tarafından tanına bilirliğinin artırılmasına katkı sunmayı amaçladığını belirtti. Cebeci "Bu tür kaliteli organizasyonlarla dünya genelinde 50 milyonu bulan bir büyük kitleye ülkemizin ve Kapadokya bölgesinin tanıtımına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Böyle muhteşem bir gecede jüri üyelerimiz bölgenin böylesine büyüleyici görüntüleri içerisinde birincilik tacını takacak adayımızı belirleyecektir. Böyle bir organizasyona sponsor olan tüm turizmcilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

30 ülke güzeli arasında Kanadalı model Angel Bhathal Miss Capadocia 2022 dünya güzeli seçildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Göreme'de Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması - Son Dakika

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