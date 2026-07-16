Görevden Alınan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz: Özgür Özel'i Savunmak, Ekrem İmamoğlu'na Destek Vermek Suç Mu? - Son Dakika
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Görevden Alınan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz: Özgür Özel'i Savunmak, Ekrem İmamoğlu'na Destek Vermek Suç Mu?

16.07.2026 21:33  Güncelleme: 23:13
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CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, MYK kararıyla görevden alındı. Deniz, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na destek vermenin suç olup olmadığını sorguladı, yeni partide yer alacağını açıkladı. Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu da Deniz'e destek verdi.

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alınan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz,  " Özgür Özel'i savunmak, Ekrem İmamoğlu'na destek vermek suç mu?" dedi.

Görevden alınma haberinin ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Deniz, bu kararın kendisi için sürpriz olmadığını ifade etti. CHP'de kalarak bir mücadele yürütmeyeceklerini belirten Deniz, kurulacak yeni partide yer alacağını söyledi.

ZGÜR ÖZEL VE EKREM İMAMOĞLU'NA DESTEK VERMEK SUÇSA, BU SUÇU İŞLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Rize'deki seçim başarılarını hatırlatan Saltuk Deniz, partinin yereldeki başarısına rağmen cezalandırıldıklarını savundu. Görevden alınma gerekçelerinin arkasında siyasi duruşlarının olduğunu belirten Deniz, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye kazandık. Üç belediye kazandık, bir vekillik kazandık. Niye yani? Özgür Özel'i savunmak, Ekrem İmamoğlu'na destek vermek suç mu? Bunlar suçsa biz bunları işlemeye devam edeceğiz yani. Bizlerin görevden alınması bunu engellemez."

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da, son sözü Sarayın değil halkın söyleyeceğini vurgulayarak, Saltuk Deniz'in yanında olduklarını söyledi.

Çervatoğlu, "Sarayın butlancılarını ve talimatla hareket edenleri tanımıyoruz. Biz gücünü halktan alanların yanındayız. Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl Başkanımız Saltuk Deniz'in yanında, halkın iradesinin arkasındayız. Çünkü biz biliyoruz ki son sözü saray değil, halk söyler" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Görevden Alınan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz: Özgür Özel'i Savunmak, Ekrem İmamoğlu'na Destek Vermek Suç Mu? - Son Dakika

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