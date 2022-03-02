Görevden geçici olarak alınan Başkan Şahin'in seçim açıklaması - Son Dakika
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Görevden geçici olarak alınan Başkan Şahin'in seçim açıklaması

02.03.2022 17:45
Görevden geçici olarak alınan Başkan Şahin'in seçim açıklaması

Bilecik Belediye Başkanlığı binasında yaşanan rüşvet olayında İçişleri Bakanlığı tarafından 2 ay geçici olarak görevden uzaklaştıran Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yarın yapılacak Belediye Başkan Vekilini seçimleri öncesi bir açıklama yaptı.

Bilecik Belediye Başkanlığı binasında yaşanan rüşvet olayında İçişleri Bakanlığı tarafından 2 ay geçici olarak görevden uzaklaştıran Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yarın yapılacak Belediye Başkan Vekilini seçimleri öncesi bir açıklama yaptı.

Şahin, Belediye Başkan Vekilini CHP'nin adayının kim olursa onun seçilmesi gerektiğini söyleyerek, "Meclis üyelerin hepsi bu görevi laikiyle yürütebilecek durumda. Lakın CHP'nin adayının kim olursa onun bu göreve seçilmesi gerekir" dedi.

Öte yandan 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince Bilecik Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 3 Mart 2022 Perşembe günü saat: 14.00'da Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Meclis Toplantı Salonunda oturum gerçekleştirilecek. - BİLECİK

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Bilecik Belediye Meclisinde başkan vekili seçim süreci devam ediyor Bilecik Belediye Meclisinde başkan vekili seçim süreci devam ediyor

Belediye Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bilecik, Rüşvet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Görevden geçici olarak alınan Başkan Şahin'in seçim açıklaması - Son Dakika


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