Görevden Uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin Yargılandığı Dava 30 Nisan'a Ertelendi

(GİRESUN) – Görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, aralarında Dede'nin eşinin de bulunduğu 8 tanık dinlendi. Mahkeme, mağdur taraf avukatlarına tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmaları, Cumhuriyet savcısına da esas hakkındaki mütalaasını sunması için süre vererek duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya çocuğun annesi ve babası ile sanık Hasbi Dede katılmadı. Duruşmada, aralarında Dede'nin eşinin de bulunduğu 8 tanık dinlendi.

Mahkeme, mağdur taraf avukatlarının dinlenen tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etmesi üzerine, mağdur vekillerine beyanda bulunmaları, Cumhuriyet savcısına da esas hakkındaki mütalaasını sunması için gelecek celseye kadar süre verdi. Dede hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 Şubat 2026'da tutuklanmış, 12 Şubat'ta İçişleri Bakanlığı tarafından Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Dede, davanın ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Duruşma sonrası açıklama yapan mağdur taraf avukatı Sena Nur Sarıal, şunları söyledi:

"Bugün iki numaralı duruşmamız yapıldı. Dosyada mevcutta sekiz tane tanık vardı, sekizi de dinlendi. Bu aşamada duruşma 30 Nisan'a bırakıldı. Savcılığa da mütalaada bulunmak üzere süre verildi. Sanık hakkında adli kontrol kararları devam ediyor, tedbirlerin uygulanmasına devam edilecek."