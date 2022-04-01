Görme engelli bireylerden örnek davranış - Son Dakika
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Görme engelli bireylerden örnek davranış

01.04.2022 10:52
Görme engelli bireylerden örnek davranış

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, Kütüphane Haftası'nda örnek bir davranış sergileyerek Zafer Ortaokulu Kütüphanesi'ne 350 kitap bağışında bulundu.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, Kütüphane Haftası'nda örnek bir davranış sergileyerek Zafer Ortaokulu Kütüphanesi'ne 350 kitap bağışında bulundu.

28 Mart- 3 Nisan Kütüphane Haftası nedeniyle Aydın Efeler'de bulunan Zafer Ortaokulu'nu ziyaret eden Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi üyeleri, örnek bir etkinliğe imza attı. Zafer Ortaokulu Kütüphanesi'nde düzenlenen programda bir araya gelen görme engelli bireyler, dernek tarafından başlatılan kitap kampanyası çerçevesinde toplanan kitapları okula bağışladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım" sözlerini hatırlatarak konuşmasına başlayan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen; "Kitaplar bizlere binlerce dünyanın kapılarını açar ve bizlerin büyümesinde, gelişmesinde, değişmesinde önemli bir yere sahiptir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayatlarında başarılı olabilmeleri için kitap okumaları gerekmektedir. Bizler Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi olarak bugün Zafer Ortaokulumuzun kütüphanesine 350 adet kitap bağışında bulunduk. Bundan sonraki günlerde de diğer okullarımızda bulunan kütüphanelere kitap bağışında bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Duyarlılık örneği gösteren görme engelli bireylere teşekkür eden Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan; "Altı Nokta Körler Derneğimizin, bu anlamlı kitap bağışının herkese örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimize, okullarımızın kütüphanelerine kitap bağışlamaya davet ediyorum. Başkanımıza ve üyelerine duyarlılıklarından dolayı da şahsım ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına çok teşekkür ediyorum. Bizlerde her zaman olduğu gibi bundan sonrada Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi'nin çalışmalarına destek olacağız" dedi.

Program sonunda Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan tarafından Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen'e plaket takdim etti.

Gerçekleştirilen programa Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, Efeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cüneyt Karademir ve Zafer Ortaokulu Müdürü Gökhan Çoban, katıldı. - AYDIN

Görme engelli bireylerden örnek davranış
Görme engelli bireylerden örnek davranış
Görme engelli bireylerden örnek davranış

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Kütüphane Haftası, Görme Engelli, Kitap, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Görme engelli bireylerden örnek davranış - Son Dakika


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