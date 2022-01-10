Görme engelli çocuklar için Bilge Çocuk'un 5'inci sayısı çıktı - Son Dakika

Çocukların gelişimi için bilim, teknoloji, değerler eğitimi, zeka soruları, sağlıklı beslenme ve hayvanlar dünyası gibi önemli içerikleri bir araya getiren Bilge Çocuk, görme engelli çocuklar için braille alfabesiyle oluşturulmuş 5'inci özel sayısını yayımladı.

Albayrak Medya markalarından Bilge Çocuk dergisinin braille alfabesiyle basılan 5'inci sayısı çıktı. Türk Telekom'un katkılarıyla hazırlanan dergi, 4 Ocak Dünya Braille Günü kapsamında, görme engelli çocukların pek çok güzel ve faydalı içerikle tanışmasını sağlıyor.

Yeni sayı hakkında bilgi veren Bilge Çocuk Dergisi Editörü Mustafa Baltacı, "Vücudumuzun Minik Kahramanları'nı kapağına taşıyan dergimiz, çocukların ilgisini çekebilecek orijinal içerikleriyle ilham olmaya ve onlar için yeni kapılar açmaya devam ediyor. Bilge Çocuk dergisi, çocukların okuma kültürü edinmesini, dünyadaki gelişmelerden haberdar olmasını, bilime ve teknolojiye merak duymasını, değerlerimizi ve tarihimizi içselleştirmesini amaçlıyor" dedi.

Derginin 7 yaş ve üzerine hitap ettiğini belirten Baltacı, içeriklerin kısa, okunabilir ve anlaşılabilir metinlerden oluştuğunu söyledi. Baltacı, "Dergi, kabartmalı Braille alfabesiyle basıldı. Bu sayede görme engelli çocuklar, ilgilerini çeken konuları braille alfabesiyle okuyabilecekler. Braille alfabesi, her yerde basılmayan bir özelliğe sahip. Matbaa tarafı da çok titiz çalışıldı" diye konuştu.

Dergiyi ücretsiz olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla görme engelli bireylerin okuduğu okullara, sivil toplum kuruluşları ve derneklere ulaştırdıklarını aktaran Baltacı, "Ayrıca temin etmek isteyenlere bilgecocuk.com adresinden talep formuyla başvurmaları halinde ücretsiz olarak gönderilebilecek" dedi. - İSTANBUL