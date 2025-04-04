Görme Engelli Kadının Azmi Takdir Topluyor - Son Dakika
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Görme Engelli Kadının Azmi Takdir Topluyor

Görme Engelli Kadının Azmi Takdir Topluyor

Eskişehir'de doğuştan görme engelli 58 yaşındaki Şükran Bilgiç, tek başına yaşamayı başarıyor.

04.04.2025 11:13
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Eskişehir'de doğuştan görme engelli olan ve bir oğlunun arada uğradığı evde tek başına yaşayan kadın azmiyle örnek oluyor.

Eskişehir'in Orhangazi Mahallesi'nde tek başına yaşayan doğuştan görme engelli 58 yaşındaki Şükran Bilgiç azmi ve neşesiyle takdir topluyor. 1990 yılında evlenen ve daha sonra eşinden boşanan Bilgiç'in, iki oğlu dünyaya geldi. Bir oğlunun arada uğradığı evde tek başına yaşayan ve babasından kalan emekli maaşı ile hayatını idame ettiren Bilgiç'in destekçileri ise mahalle muhtarı ve komşuları oluyor. Doğuştan görme engelli olan 58 yaşındaki kadın, yemek ve temizlik konusunda biraz zorlandığını aktardı.

"Hayatın zorlukları var ama yavaş yavaş yapıyorum"

Evin her bir noktasını ezberlediğini dile getiren Şükran Bilgiç, "Doğuştan görme engelliyim rehabilitasyona gittim, yatılı bir okulda kaldım. 1990'da evlendim çocuklarım oldu. Ben kendime iyi kötü bakıyorum ama bazı zorlukları oluyor, çarşıya gidemiyorum, alışveriş yapamıyorum. Bazen kendi ihtiyacımı göremiyorum birisi alıp getiriyor bana. Eşimle anlaşmalı ayrıldık. Fikir yönünden anlaşamadık. Büyük oğlum çalışıyor küçük oğlum da işe girecek. Biri babasında kalıyor diğeri de başka bir yerde kalıyor. Ben alıştım aslında hayat kolay ama zorlukları var. Yemek yapma konusunda zorlukları var, ev temizliği gibi zorlukları var ama ben aştım, yavaş yavaş yapıyorum. Evin her yerini ezberledim, ne istersem arayıp bulabiliyorum. Komşularım da bana yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun çok iyiler onları seviyorum. Muhtarımızın hizmetlerini beğeniyorum çok iyi yardımları oluyor mesela erzak koli gibi yardımı oluyor. Kendime bakıyorum arkadaşlar, komşular, akrabalar geliyor onlar beni gezdiriyorlar. Pikniğe ve eğlencelere gidiyoruz" dedi.

"Gülten hanımı yaklaşık 40 senedir tanıyorum"

Orhangazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erdemir, tek başına yaşayan görme engelli mahalle sakini Şükran Bilgiç'in oldukça mutlu biri olduğuna değinerek, "Gülten hanımı yaklaşık 40 senedir tanıyorum. Mahallemizin insanı, yaşamayı başaran ve hayatına şükreden bir kadın. Hiçbir zaman insanlara küsmedi. Mahallemiz de ona yardımcı oluyor. Kendi halinde yaşayan bir vatandaşımız. Her ay arıyorum. Telefonu da var. Kendisine de tembih ettim. Bir ihtiyacı olduğu zaman gece 24 saat hiç fark etmez vatandaşlarımızın yanında oluyorum. Dört duvar arasında olmasına rağmen kendini dünyaya koparmamış. Aynı zamanda çocukları var kendini çocuğuna adamış, vatanını, insanları seviyor. Bizim mahallemiz eski bir mahalle olduğu için komşuluk çok güzel devam ediyor. Komşular da her türlü ihtiyacını karşılıyorlar. Fitre, zekat vermek ve yardımda bulunmak isteyenlere kendileri gidip görmelerini söylüyorum. Hem nasıl bir insan olduğunu hem de yardımların yerine ulaştığını görmeleri için. Babasının vefatından sonra babasının maaşıyla geçinmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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