Görme Engellilere Destek: Canlı Radyo Tiyatrosu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da görme engelli sporcular için düzenlenen canlı radyo tiyatrosu izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde görme engelli sporculara destek olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla, 'Canlı Radyo Tiyatrosu' sahnelendi.

Nilüfer ilçesi Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programda izleyiciler radyo tiyatrosunun büyülü atmosferini canlı olarak deneyimledi. Bursa Inner Wheel Kulübü ve Bursa Balat Lions Kulübü öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında yazar Ayşe Alagöz Jones tarafından kaleme alınan 'Eyvah Kocamın Bir Astroloğu Var!' isimli oyun, profesyonel kadro tarafından sahnede canlı olarak seslendirildi. Radyo tiyatrosu geleneğini anlatan performans, izleyicilerden büyük alkış aldı. Görme engelli sporcular etkinliği ilgiyle takip etti.

'BİZDEN BİR HİKAYE'

Nilüfer Görme Engelliler Kulübü (BUGES) Genel Koordinatörü Ali Genç, "Bizden olan bir hikayeyi yaşadık. Türkiye'de ilk defa yapıldığını düşünüyoruz. Radyo tiyatrosunu canlı olarak aktardılar. Buradaki hikayenin kahramanı ise bizim sporcularımızdan birisi. Onun Amerika'ya gidiş hikayesi canlandırıldı. Çok heyecanlıyız. Hikaye bizimle alakalı" dedi.

'OYUNU GÖRME ENGELLİ ARKADAŞIM İÇİN YAZDIM'

Oyunun yazarı Ayşe Alagöz Jones ise oyunun kahramanı olan Nihal'in, BUGES'in ilk sporcularından biri olduğunu ve hayallerinin peşinden giderek New York'ta master eğitimini tamamladığını belirterek, "Görme engelli bir arkadaşım için yazdım. Onun başarısı benim gurur kaynağım olmuştu. Onun Amerika'daki eğitimine destek verdik. Gönüllü arkadaşlarımla bu oyun sayesinde onun master okuması için katkıda bulunduk. Oyunun okumasını gerçekleştirdik. Çok mutluyum böyle bir projede yer aldığım için" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:54
Futbol dünyası ayakta Müslüman futbolcuları “Domuz yiyin“ diyerek kovaladı
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları "Domuz yiyin" diyerek kovaladı
10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 12:24:48. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.