Görme Engellilere Farkındalık Yürüyüşü

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi üyeleri, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü kapsamında 19 Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencilerinin de katkılarıyla İstiklal Caddesi üzerinde farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi üyeleri ve OMÜ Biyoloji Bölümü öğrencileriyle 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü kapsamında beyaz bastonlarıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte karşıdan karşıya geçerken durup yol veren sürücülere OMÜ öğrencileri tarafından teşekkür mektubu ve çikolata ikram edildi.

Etkinliğin ardından Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz, şunları kaydetti:

"Bugün 15 Ekim Görme Engelliler Dünya Beyaz Baston günü. Bugün bizlerin gerçekten hem istihdam hem eğitim hem sosyal sorunlarımızdan en önemlisi erişimi öne çıkarttık. Bu erişimlerin en başında ise bizlerin karşıdan karşıya geçerken ışıklı trafik lambaları olmadığı yerlerde gerçekten cam güvenliğimiz söz konusu olan sürücülerimizin hassasiyetini öne çıkartmak ve bugün bu konuda bir farkındalık yaratmak adına OMÜ öğrencilerimiz ve Altı Nokta Körler Samsun Şubesi olarak bugün biz trafiğe çıktık. Bazı sürücülerimiz buna riayet etti kurallara. Sağ olsunlar hemen kendilerine bizim hazırladığımız ortak bir teşekkür mektubu verdiler. Tabi durmayanlara da tatlıca, sert bir ne yaptılar? Onları uyardılar. Dileğimiz toplumun her noktasında görme engellerimizin bu her noktadaki hassasiyetini birlikte yürütelim ve kaliteli konforlu ve standart çerçeve içerisinde yaşayalım istiyoruz. Basın mensuplarına OMÜ öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Tüm üye arkadaşım adına ve Samet kardeşim öğrencilerimizin başında Samet'in arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum."

OMÜ öğrencileri adına konuşan Samet Bilgen ise "Ben de teşekkür ediyorum arkadaşlara. Öncelikle 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü'nü kutlu olsun herkese. Başkanımla görüştük, böyle bir proje yapmak istedik. Projemizin amacı toplumsal farkındalıktı. İnsanların görme engelli bireylere biraz daha hassas davranmaları konusunda bilinçsiz olduğunu gördük. Biz de böyle bir proje tasarladık. Projede 11 ekip arkadaşım var Başkanımla birlikte. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.