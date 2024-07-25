Görme Engellilere Yönelik Akıl Oyunları Tasarımı Projesi Uygulamaya Konuldu

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Karabük'te Sosyal Bilimler Festivali'nde (SOSYALFEST) çerçevesinde düzenlenen 'Engelsiz Yaşam Sosyal Model Tasarım Yarışması'nda birinci seçilen 'Görme Engellilere Yönelik Akıl Oyunları Tasarımı' konulu proje uygulamaya konuldu.

Geçtiğimiz Mart ayında Türkiye'de ilk kez ulusal ve uluslararası düzenlenen SOSYALFEST bünyesinde gerçekleştirilen 'Engelsiz Yaşam Sosyal Model Tasarım Yarışması'nda 'Görme Engellilere Yönelik Akıl Oyunları Tasarımı' projesi birinci seçildi.

Tangram, Sözel ve Sayısal Akıl Oyunları Materyalleri, Hopla-Al gibi oyunların yer aldığı proje, görme engelli bireylerin diğer bireyler gibi zihinlerini geliştirmesine katkı sağlayacak.

Karabük Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde görme engellilere yönelik hazırlanan proje Stadyum Genç Ofis'te uygulamaya konuldu.

Etkinliğin açılışında konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Sosyal Bilimler Festivali şeklinde Türkiye'de herhangi bir festival bugüne kadar yapılmamıştı. Hem yarışma hem festival boyutunda olan SOSYALFEST'in Türkiye için büyük anlamlar taşıyacağını ve büyük hedeflere koşmak için bize önemli bir güç katacağını biliyorum. Bu maksatla SOSYALFEST'i Türkiye'de ilk defa belki de dünyada ilk defa Karabük'te gerçekleştirme konusunda bir çaba ve çalışma içerisine geldik. Bu çalışmamız sonucunda SOSYALFEST'i Karabük'te kampüsümüzde 2-3 Mart 2024 tarihlerinde hayata geçirdik. Türkiye'den 35 üniversiteyle protokol yaptık. Çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarımızla protokol yaptık. ve bu protokollerin sonucunda Türkiye çapında bu sosyal projemize çok büyük bir destek geldi" dedi.

SOSYALFEST'in ikincisinin 2025 yılında Ankara'da gerçekleştirileceğini hatırlatan Rektör Kırışık, "Bununla ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun hazırlıkları büyük ölçüde bitti. Artık üniversite sayımızı daha da arttırarak protokol yaptığımız üniversite sayısını daha da arttırarak Türkiye projesi haline getirmek istediğimiz SOSYALFEST'i aynı zamanda uluslararası sahaya da taşıyarak bir dünya projesi haline getirme hedefiyle çalışıyoruz" diye konuştu.

"123 tane sosyal etkinliğimizle insanların hem sanatsal, hem kültürel, hem sportif faaliyetlere katılımlarını teşvik ederek sosyal etkinlikleri oldukça canlı bir organizasyonu büyük bir başarıyla gerçekleştirmiş olduk" diyen Kırışık, "Karabük'te yüz bine yakın bir katılımla gerçekleştirmiş olduğumuz bu organizasyonu inşallah Ankara'da bir milyon civarında bir katılım hedefiyle yola çıkarak gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Engelsiz Yaşam Sosyal Model Tasarım Yarışması çerçevesinde Görme Engellilere Yönelik Akıl Oyunları Tasarımı yapan bir takımın birinci olarak büyük bir başarı gösterdiğini kaydeden Kırışık, "Türkiye birinciliğini o pek çok proje arasından kazandı. Bu ilk sosyal modeli hayata geçirme toplantımız. İnşallah bu ve benzer Türkiye elde etmiş Türkiye elde etmiş projelerimizi adım adım sizlerle birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Bu anlamda bizim için gerçekten son derece önemli. Çünkü ilk sosyal model olarak hayata geçireceğimiz proje olacak. Burada engellilerimiz bizim için çok kıymetli çok değerli insanlarımız, kardeşlerimiz. Engellilerimizin daha rahat yaşama alanlarına kavuşması, birlikte eğlenebilecekleri, öğrenebilecekleri zeminler oluşturulması, buluşma imkanlarının, bir araya gelme imkanlarının arttırılması açısından hem eğitici hem öğretici, sosyal model tasarımımız bizim için çok önemli, çok kıymetli bir değer taşıyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün de kıymetli katkılarıyla, destekleriyle, gençlik merkezimizde bu sosyal modeli Türkiye birincisi olan sosyal modeli hayata geçirerek engellilerimizin hayatını kolaylaştırmak, daha eğlenceli hale getirmek, daha yaygın olarak sosyal güvenliklerini arttırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Rektör Kırışık tarafından proje sahibi Emine Yurteri'ye teşekkür belgesi takdim edilirken, oluşturulan oyun alanında görme engelli bireyler karşılık akıl oyunlarını oynadı. - KARABÜK