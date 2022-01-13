Üye Girişi
"Görme engellilerimizle kol kola yürüyoruz" - Son Dakika

"Görme engellilerimizle kol kola yürüyoruz"

13.01.2022 10:24
"Görme engellilerimizle kol kola yürüyoruz"

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 7–14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 7–14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Oral yaptığı açıklamada, "Görme engelliler için özgürlüğün simgesi olan Beyaz Baston toplumu birleştiren, harekete geçiren önemli bir semboldür. Bu sembol etrafında bir araya gelerek, görme engelli kardeşlerimizle kol kola yürümeye, engelleri birlikte aşmaya devam edeceğiz" dedi.

COVID-19 salgını nedeniyle engelli vatandaşlarımızın daha zor günler geçirdiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Bakanlığın Ulusal Engelli Veri Sistemi'ndeki 2,5 milyon engelliden 282 bini görme engelli olarak kayıtlarda yer alıyor. Tüm engelli sayısının yüzde 11.4'ü görme engellidir. Engelli olmak hiç kimsenin kendi tercihiyle seçtiği bir durum değildir. Bugün böyle bir sağlık problemi olmayan kişinin, yarın çeşitli nedenlerle engelli olmama garantisi yoktur.

Bu nedenle görme engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, problemlerini çözmek, onlara sahip çıkarak sorunlarına ortak olmak insani bir görevdir. Unutmayalım ki mutlu bir toplum mutlu bireylerle oluşur. Bu bilinçle Altınova Belediyesi olarak, çalışmalarımızda engelli vatandaşlarımızın yaşamlarında kalıcı çözümler üretiyoruz" dedi. - YALOVA

YORUMLAR
500

Görme Engelli, Metin Oral, Engelli, Yalova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Görme engellilerimizle kol kola yürüyoruz' - Son Dakika


Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede! Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede!         
10:26
Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu         
10:25
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters         
08:27
3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş         
07:47
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12
Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek         
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?         
13:14

Son Dakika Haberleri
10:24 Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan şaşırtıcı sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim
10:17 ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar
10:07 Hırsız, beğenmediği ayakkabıya tükürüp almaktan vazgeçti!
10:04 Hırsızlık çetesi, çaldıkları araçlara yapıştırdıkları "kamyon arkası" yazılarından yakayı ele verdi
10:03 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:02 Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak
09:51 Erdoğan ve İmamoğlu yarışırsa ne olur? Alt gelir grubu AK Parti'ye ne diyor?
09:31 Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi
09:30 Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 28 ilde tefecilere yönelik "kene" operasyonu! 160 tefeciden 133'ü gözaltında
09:16 Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 10:30:59. #1.13#
SON DAKİKA: "Görme engellilerimizle kol kola yürüyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement