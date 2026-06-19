Görmeyen Oğlak, Hayriye Teyze ile Sevgi Buldu

Adana'nın Kozan ilçesinde doğuştan görmeyen ve annesi tarafından reddedilen oğlak, anne sevgisini Hayriye Özcan'ın yanında buldu. 3 aydır biberonla besleyip büyüttüğü oğlak, yalnızca Hayriye teyzenin sesine tepki veriyor.

Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hayriye Özcan'ın keçisi mart ayında üç yavru doğurdu. Oğlağın annesi tarafından kabul edilmediğini fark eden Özcan, bir süre sonra yavrunun görme engelli olduğunu anladı. O günden bu yana oğlağın bakımını üstlenen Özcan, onu adeta evladı gibi büyütüyor. 3 aylık oğlak, günün büyük bölümünü Hayriye Özcan'ın yanında geçiriyor. Görme engeline rağmen çevresini gelişen diğer duyularıyla algılayan oğlak, Hayriye teyzenin sesini duyduğu anda bulunduğu yerden çıkarak yanına koşuyor.

"Sadece benim sesime gelir"

Oğlağın doğduğu günden bu yana bakımını üstlendiğini anlatan Hayriye Özcan, "Mart ayında keçimiz üç yavru doğurdu. İkisi beyaz, biri siyahtı. Annesi siyah olanı kabul etmedi. Eşimle birlikte emzirmeye çalıştık ama keçi sürekli tepki verdi. Sonra sese de tepki vermediğini fark ettik. Görme engelli olduğunu anlayınca yanıma aldım ve bebek gibi büyüttüm. Sabah akşam biberonla süt vererek besledim. Şimdi yavaş yavaş dut yaprağına alıştırıyorum" dedi.

Oğlağın yalnızca kendi sesine tepki verdiğini belirten Özcan, "Ben olmazsam bir yere gitmez. Çağırdığım zaman hemen sesime gelir. Benim etrafımda dolaşır. Karnı aç olduğunda daha hızlı koşar. Benim yanımdan başka yere gitmez. Sadece benim sesimi tanıyor" diye konuştu.

Özcan, "Tümsekleri hissediyor, çevresini kokusuyla ve sesiyle tanıyor. Allah'ın takdiri. Ben de elimden geldiğince ona bakmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA