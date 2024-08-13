Gratis İşçileri Haksızlıkları Protesto Etti - Son Dakika
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Gratis İşçileri Haksızlıkları Protesto Etti

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Samsun'da sendikalar, Gratis firmasının işçilere düşük maaş ve yüksek çalışma saatleri uyguladığını belirterek protesto etti.

13.08.2024 12:34
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun'da sendikalar bir araya gelerek Gratis firmasının işçilere düşük maaş verdiği ve çalışma saatlerinin yüksek olduğunu ifade etti. Sendikalar adına açıklama yapan Ayten Kutlu, "Çalışanlar asgari ücretle civarında maaş alıyor. Gün boyu ayakta çalışıyor. Yeri geliyor, rafa gidiyor, kasaya bakıyor, mağazanın temizliğiyle düzenini üstleniyor. Kaprisli müşterilerin isteklerini karşılamak, memnuniyetlerini sağlamak için durmadan didiniyor. Bunları Gratis'teki günlük çalışmanızın bir parçası olduğunu biliyoruz. Sizi ne kadar yıprattığının farkındayız" dedi.

Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, DİSK Emekli Sen Samsun Şubesi, Sosyal- İş Sendikası temsilcileri, Gratis'in Gazi caddesi üzerindeki Mecidiye mevkiinde bulunan mağazası önünde Gratis işçilerine uygulanan haksızlıkları protesto etti.

Ayten Kutlu, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Çalışanlar asgari ücretle civarında maaş alıyor. Gün boyu ayakta çalışıyor. Yeri geliyor, rafa gidiyor, kasaya bakıyor, mağazanın temizliğiyle düzenini üstleniyor. Kaprisli müşterilerin isteklerini karşılamak, memnuniyetlerini sağlamak için durmadan didiniyor. Amirin, müdürün talimatlarını aksatmıyor. Baskısını sineye çekiyor. Mağaza içinde dört dönüyor. Özverili çalışanların mesaideki güvenliğinden kim sorumlu? Farklı illerde mağazalarda şiddet olayları yaşanıyor. Başı bozuk bir müşteri size psikolojik veya fiziksel salgınlıkta bulunursa çalışan arkadaşlarınız dışında sahip çıkacak kim var? Bir şikayetiniz, isteğiniz olduğunda muhatabınız var mı? Pasif düzenlemeler dışında çalışanın talebinin karşılık bulduğuna kaç kez tanık oldunuz? Şu yazdıklarımızın Gratis'teki günlük çalışmanızın bir parçası olduğunu biliyoruz. Sizi ne kadar yıprattığının farkındayız. Biliyorsunuz bu koşulları sizlerin istekleri doğrultusunda değiştirmek mümkün. Çalışanların hakları var. Yasa size güvence tanıyor. Gratis'e sorumluluk yüklüyor. Firma güvenlik için personel almalı. Kamera sistemi kurmalı. Psikolojik sağlığınız için denetim ve uzman hizmeti vermelidir. Gratis elde ettiği karı çalışanlarla paylaşabilir. Gratis çalışanları yalnız değildir. Maruz kaldıkları baskı ve kuralsız çalışma koşullarına mahküm değildir. Çözüm, birlik olmak ve dayanışma içinde mücadele etmektir."

Kaynak: ANKA

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