GSB Gençlik Yaz Kulübü Etkinlikleri

ı Kerim ve dini eğitimlerin yanı sıra el işi atölyesi, düğme dikme, akıl ve zeka oyunları ile bileklik yapımı gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

GSB Gençlik Yaz Kulübü, birbirinden farklı eğitim ve atölye çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Program kapsamında gençler, Kur'an-ı Kerim ve dini eğitimlerin yanı sıra el işi atölyesi, düğme dikme etkinliği, akıl ve zeka oyunları ile bileklik atölyesine katılarak hem yeni beceriler kazanıyor hem de verimli vakit geçiriyor. Eğitici ve eğlenceli etkinliklerle desteklenen yaz kulübünde gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. - DÜZCE