GÜDAK'tan Kar Manzaralı Doğa Yürüyüşü - Son Dakika
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GÜDAK'tan Kar Manzaralı Doğa Yürüyüşü

GÜDAK\'tan Kar Manzaralı Doğa Yürüyüşü

GÜDAK üyeleri, Gümüşhane'de 12 km'lik parkurda kar manzaraları eşliğinde doğa yürüyüşü yaptı.

02.12.2024 11:01
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Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi doğaseverler, Kelkit'in Gödül köyünden Köse'nin Akbulak köyüne kadar 12 kilometrelik parkurda eşsiz kar manzaraları eşliğinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yıllardır karış karış yürüdükleri Gümüşhane dağlarında hem spor yaparak sağlıklı yaşamlarına katkı sağlayan hem de kentin tanıtımına büyük katkı yapan Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi sporcular bu hafta kar üzerinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Gümüşhane ve Kelkit'ten toplam 22 sporcunun katıldığı etkinlikte, yer yer 40 santimetreyi bulan kar kalınlığı ve 2 derece sıcaklıkta 5 saat süren yürüyüş, sporculara hem zorlu hem de unutulmaz bir deneyim yaşattı. Etkinlikte sporcular kar üzerinde çocuklar gibi eğlenerek haftanın stresini atmayı da ihmal etmedi.

Kelkit'in Gödül köyünden Köse'nin Akbulak köyüne kadar devam eden ve köydeki baraj gölünde son bulan etkinliğe katılan sporculardan Ahmet Yıldız, keyifli bir grupla başladıkları yürüyüşte kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığını belirterek, "Hava sıcaklığı 2 dereceydi. Bu beyaz örtü altında toplam 11 km yürüdük ve bu macera tam 5 saat sürdü. Herkes, eksiksiz olarak yürüyüşü tamamladı ve unutulmaz bir deneyim yaşadık. Bu etkinlik, doğanın kucakladığı huzurlu bir gün olarak hafızalarımızda yer etti" dedi.

Bir diğer sporcu Şener Odabaş ise "İlk defa yürüdüm bu rotayı. Gayet keyifli bir yürüyüştü. Biraz yorucu olsa da yaban hayatı çok iyiydi bölgede. Keklik, tilki gördük, göremediklerimizin de izlerini gördük" ifadelerini kullandı.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, bu tür etkinliklerin hem sağlık hem de kentin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirterek Gümüşhane'nin doğal güzelliklerini her mevsim keşfetmek ve tanıtmak için etkinliklerin devam edeceğini ifade etti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GÜDAK'tan Kar Manzaralı Doğa Yürüyüşü - Son Dakika

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