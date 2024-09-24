Gülben Ergen Adıyaman'da Yeni Anaokulu Açtı - Son Dakika
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Gülben Ergen Adıyaman'da Yeni Anaokulu Açtı

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Gülben Ergen, Çocuklar Gülsün Diye Derneği aracılığıyla Adıyaman Kahta'da 54. anaokulunu açtı. Ergen, ayrıca Adıyaman'a merkezde yeni bir anaokulu ve Diyarbakır'da 'Narin Çocuklar Gülsün' adıyla bir anaokulu sözü verdi.

24.09.2024 11:52  Güncelleme: 11:57
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(ADIYAMAN) - Çocuklar Gülsün Diye Derneği üzerinden 54'üncü anaokulunu Adıyaman Kahta'da açan sanatçı Gülben Ergen, hem Adıyaman için hem de Narin'in adına Diyarbakır için anaokulu sözü verdi.

Sanatçı Gülben Ergen, kurduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin Adıyaman Kahta'daki anaokulu açılışına katıldı. Kahta'da yapılan açılışta Gülben Ergen'e, anaokulunun yapımında destekçi olan Bridge To Türkiye Fund temsilcilerinin yanı sıra Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli eşlik etti.

Açılış kurdelesini Vali Osman Varol'un kestiği törende konuşan Gülben Ergen, ocak ayında Gölbaşı ilçesine ilk anaokulunu açtıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Sözüm olsun, Adıyaman merkeze anaokulu açacağız"

"Adıyaman çok değerli. Bizim ikinci anaokulumuz Adıyaman'da. Ben 14 senedir Çocuklar Gülsün Diye Derneği için çalışan bir girişimci, bir emekçi ve bir anneyim. Sahip olduğum bütün kimliklerimi bir yana bırakıyorum; dernek başkanı olarak 14 senelik mücadelemde ilk defa bir belediye başkanı konfor alanından çıkıp evimde beni ziyaret etti. Çok teşekkür ederim, gördüğüm tanıdığım en değerli belediye başkanı sizsiniz. Belediye başkanımız öyle bir aklıma kalbime gönlüme soktu ki Adıyaman'a, bu benim son gelişim değil. Kameralar açıkken sözüm olsun, Adıyaman merkezde bir anaokulu daha açacağız."

Diyarbakır'a 'Narin Çocuklar Gülsün' Anaokulu...

Ergen, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin için de 'Narin Çocuklar Gülsün' adıyla bir Diyarbakır'da bir anaokulu açacaklarının müjdesini verdi. Ergen, "Diyarbakır'daki Narin'i unutmayacağız, Narin davasının peşinde olacağız, takipte olacağız. Annelerle birlikte. Hiçbir çocuğun yaşam hakkını elinden alamayacaklar. Aydınlanacak ve Narin'in katilleri hak ettiklerinden daha fazla, emsal cezalar alsınlar. Yasalar değiştirilsin, hiç kimsenin çocuğuna dokunulmasın" dedi.

Gülben Ergen Adıyaman\'da Yeni Anaokulu Açtı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Gülben Ergen Adıyaman'da Yeni Anaokulu Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülben Ergen Adıyaman'da Yeni Anaokulu Açtı - Son Dakika
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