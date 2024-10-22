Gülen'in Ölümüne Kemeraltı'nda Sevinç - Son Dakika
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Gülen'in Ölümüne Kemeraltı'nda Sevinç

Gülen\'in Ölümüne Kemeraltı\'nda Sevinç

Kemeraltı esnafı, FETÖ lideri Gülen'in ölümünü kutlayarak kına hediye etmeye hazır olduklarını belirtti.

22.10.2024 11:33
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FETÖ Silahlı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in ilk tanındığı yer olan Kemeraltı Çarşısı'nda esnaf, teröristbaşı Gülen'in ölümüne mutlu olduklarını söyledi. Kına satan bir esnaf ise, Gülen'in ölümünün ardından kına yakmak isteyen olursa bir çuval hediye edebileceğini söyledi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü örgütün internet sitesinden dün sabah saatlerinde açıklanmıştı. Türkiye genelinde vatandaşlar teröristbaşı Gülen'in ölümünü kutlarken, Fetullah Gülen'in ilk tanındığı yer olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaflar da Gülen'in ölümünün ardından açıklamalarda bulundu. Bir esnaf Fetullah Gülen'in ABD emperyalizmi ve siyonizmin hizmetinde olduğunu söyleyip ölümünü kutlarken, kına satan bir esnaf da Gülen'in ölümünün ardından kına yakmak isteyen olursa bir çuval hediye edebileceğini söyledi.

"Bir çuval kına hediye ederim"

Teröristbaşı Gülen'in dirisinin de ölüsünün de zararlı olduğu söyleyen esnaflardan Engin Turacı, "Vatana da millete de hayırlı olsun. Ben burada kına satıyorum, kına yakmak isteyen olursa bir çuval kına hediye ederim. Ölümüne de sevindim. Cenazesi de ülkeye gelmesin, zaten hep oradaydı ve orada kalsın. Dirisi zararlıydı, ölüsü de zararlı olur" açıklamasında bulundu. Esnaflardan Cemal Başakbuğday ise, "FETÖ, ekonomik çıkarları olan, Amerikan emperyalizmine hizmet eden insanların toplandığı bir yerdi. Fetullah Gülen hoca değildi ki.. Sadece oluşturduğu sözde dini akımla bu ülkeyi yok etmek derdindeydi. Emperyalist ve siyonist güçlerin himayesindeki insanlar bunlar. Bu ülkeye zarar veren bütün vatan hainlerinin değil cenazesinin buraya getirilmesi, mezarları dahi olmasın. Ben bir Türk vatandaşı olarak kabul etmiyorum bunu" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Kemeraltı, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, izmir, Yerel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gülen'in Ölümüne Kemeraltı'nda Sevinç - Son Dakika

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