Güler Üstün\'ün El Emeği Ürünleri Turistlerin Gözdesi

28.05.2026 12:30
Eskişehir'de Güler Üstün, parmak kuklaları ve gözlük aksesuarlarıyla çocuklar ve büyüklerden ilgi görüyor.

Eskişehir'de el emeği ürünleriyle turistlerin ilgisini çeken Güler Üstün'ün tasarladığı parmak kuklaları, çocukların konuşma gelişimine katkı sağlarken, çocuklar için ürettiği gözlük aksesuarları ise büyüklerden yoğun ilgi görüyor.

Eskişehir'in tarihi ve turistik yerlerinden biri olan Odunpazarı bölgesinde açtığı tezgahta kendi el emeği göz nuru ürünlerini sergileyen Güler Üstün, yerli ve yabancı turistlerin odak noktası haline geldiğini belirtti. Özellikle mikro ve küçük boyutlu tasarımlar üzerine yoğunlaşarak fark oluşturmaya çalışan Üstün, rengarenk tezgahıyla hem çocukların hem de yetişkinlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Tasarımlarının estetik görünümünün yanı sıra işlevselliğiyle de öne çıktığını belirten esnaf, her bütçeye uygun olarak sunduğu çok amaçlı aksesuarların gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiriyor.

"Çocuklar birbiriyle konuştururken fark ettim"

Tasarladığı parmak kuklalarının çocuklar üzerindeki olumlu etkisini tesadüfen keşfettiğini aktaran Üstün, "Şöyle bir ürünüm var, bunlar parmak kuklaları. Konuşma zorluğu olan çocuklarda konuşmayı geliştirebiliyor. Çocuklar tezgaha gelip birbirleriyle konuşturmaya başlayınca anladım onu. Yani çocuklar bunları konuşturarak konuşmasını geliştiriyor" dedi.

"Gözlük aksesuarı için Yalova'dan geliyorlar"

Bazı tasarımların tamamen kendisine ait olduğunu ve çocuklara gözlüğü sevdirmek amacıyla başladığı bir projenin büyükler tarafından daha çok ilgi gördüğünü belirten Üstün, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı tasarımlar kendime ait mesela, şu gözlük kenarına taktığım şeyler. Kendim tasarladım. Küçük çocuklar vardır, numaralı gözlük takıyorlar. İşte onlara bir özellik katsın diye yapmıştım ama büyükler daha çok alıyorlar. Tezgahımı ziyarete gelen turistler hepsini çok beğeniyorlar. Gözlük kenarını alanlar 60 yaşın üstünde insanlar. Yalova'dan gelip alışveriş yapıyorlar, sadece o gözlük aksesuarı için."

"Üniversiteliler iğnelikleri çok seviyor"

Her bütçeye uygun ürün sunmaya gayret ettiğini ve tasarımlarının çok amaçlı kullanılabildiğini vurgulayan Üstün, "Özellikle küçük ürünler üzerinde çalıştığım için dikkat çekiyor. Mesela iğnelikleri üniversiteli gençler falan da çok seviyor, beğeniyor. İlk önce bu küçük ayıcıklarla başladım. Sonra Winnie the Pooh ekledim, kurbağaları ekledim. Kışın berelere takılıyor, yazın ise kot ceketlere, çantalara takılabiliyor. ve fiyatlarımı da uygun yapıyorum ki herkes alabilsin" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

