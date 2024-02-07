Güler, "Yeni dönemde raylı sistem için çalışmalar başlatacağız"
ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Ünye'de düzenlenen programda yeni dönemde raylı sistem için çalışmalar başlatacaklarını söyledi.
Cumhur İttifakı Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarına Ünye'de devam etti. Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde Sivil Toplum Kuruluşları, muhtarlar ve Cumhur İttifakı teşkilatının bulunduğu programda konuşan Güler, 2019 yılından bu yana 420 Milyon liralık yatırımlarla, Türkiye yüzyılında Ünye'de daha güzel işlerle yola devam edeceklerini belirtti.
"Yeni dönemde raylı sistem için çalışmalar başlatacağız"
Yeni dönemde raylı sistem müjdesini paylaşan Başkan Mehmet Hilmi Güler, "Allah nasip ederse yeni dönemde raylı sistem için çalışmalar başlatacağız. Bizim en büyük avantajımız merkezi hükümete ve Cumhurbaşkanımıza olan kardeşlik hukukuna dayanan birlikteliğimiz" dedi.
"Ünye'ye 420 milyon TL yatırım yaptık"
Bu dönemde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Güler, "Yeni dönemde, yeni yüzyılda Ünye ilçemizde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Sadece Karadeniz'de değil Türkiye'de değil dünyada örnek bir kent çıksın istiyoruz. Onun adı da inşallah Ünye olacak. Şu ana kadar Ünye'ye 420 milyon TL yatırım yaptık. 284 km asfalt ve beton yol, 206 km içme suyu hattı, 29 km kanalizasyon hattı yaptık. Ünye'nin 40 yıllık çöp sorunu vardı, bu sorununu çözdük. En büyük kazancımız Ünye Limanı oldu. 30 yıldır bu liman sadece 1 geminin yanaştığı bir yerdi. Şimdi ise kruvaziyerlerin geldiği bir yer oldu. Bizim kıyamadığımız Çamlık'ın 46 dönümü inşaata açılacaktı. Biz bu yerin imarını değiştirdik. Çamlıkta güzel bir restorasyon sağladık. Tıpkı Belde Evler'de olduğu gibi. Altınordu'da ben 3 tane bloğu yıktım. Orayı halka açtım. Orası şimdi çok güzel bir tesis oldu. Yakında orayı öğrencilere açacağız" diye konuştu.
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