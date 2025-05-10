Gülistan Sarkurt'tan İlham Verici Başarı - Son Dakika
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Gülistan Sarkurt'tan İlham Verici Başarı

Gülistan Sarkurt\'tan İlham Verici Başarı

İki engelli çocuğu olan Gülistan Sarkurt, hukuk fakültesini birincilikle bitirip avukatlık stajına başladı.

10.05.2025 11:09
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Konya'da yaşayan Gülistan Sarkurt, 3 çocuğundan 2'sinin engelli olmasından dolayı onlar için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kaza geçiren oğlunun ardından dava sürecinde avukatlardan yana yüzü gülmeyen Sarkurt, üniversite sınavına girerek kazandığı hukuk fakültesini birincilikle bitirirken, şimdilerde 40 yaşında resmi avukatlık stajına devam ediyor, yüksek lisans yapıyor, otizmli çocuğuna iyi gelebilmek için de yüzlerce kitap okuyor.

Konya'da yaşayan Gülistan Sarkurt, babasını 7 yaşındayken kaybetti ve annesi ile hayata tutundu. Derslerinde başarılı olan Sarkurt, en büyük hedefi doktorluk için çalışırken, üniversite sınavına 6 ay kala annesini kaybetti. Sarkurt çok geçmeden eşi Gökhan ile tanışarak evlendi. Daha sonra çiftin ilk çocukları olan Can Berk dünyaya geldi. Can Berk ise 8 yaşında geçirdikleri trafik kazası sonrasında onlarca ameliyat geçirerek hayata tutunmaya çalıştı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından da Can Berk ayağa kalkarak yaşıtları gibi okula gitmeye ve derslerinde çok başarılı olmaya başladı. Sarkurt çiftinin ikinci çocukları Berat Kaan'a ise 2 yaşında otizm tanısını konuldu. İki çocuğuyla da birebir ilgilenen Gülistan Sarkurt, kaza geçiren oğlunun dava sürecinde avukatlar tarafından mağdur edildiğini ifade ederek, bu sebepten dolayı üniversite sınavına girip hukuk fakültesini kazandığını belirtti. Geçen sene KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesinden birincilikle mezun olan Sarkurt, şimdilerde yüksek lisans ve resmi avukatlık stajını yapıyor. Sarkurt, en büyük hedefinin ise trafik kazalarında canı yanan vatandaşların davaları ile ilgilenerek onlara yardımcı olmak olduğunu belirtti.

"Bir tanesi otizmli, bir tanesi de 8 yaşında trafik kazası geçirmişti"

Üç çocuk annesi olduğunu ve geçen sene hukuk fakültesini birincilikle bitirdiğini belirten Gülistan Sarkurt, "Şu anda yüksek lisansıma devam etmekteyim ve bu süre zarfında da resmi avukatlık stajıma devam etmekteyim. 3 çocuğumdan 2'si engelli. Birisi otizmli, birisi de 8 yaşında trafik kazası geçirmişti. Ben normalde lise mezunuydum. Oğlumun trafik kazasından sonra bize hep iş bilmeyen avukatlar denk geldi, çok hak kayıplarına uğradık. Ben de avukatlara kızdım. Eşimin desteği ile de üniversite sınavına girdim. Karar verdikten sonra da çok az bir zamanım vardı. Kazanır mıyım kazanamaz mıyım diye ilk başlarda tedirgin oldum ama sonuç olarak kazandım. Ardından da her seneyi birincilikle bitirdim. Geçen sene de birincilikle mezun oldum. En büyük isteğim de özellikle trafik kazaları alanında uzmanlaşıp bu konuda insanlara destek olmak istiyorum. Çünkü bu alanda gerçekten herkes alanda ama kimse bir şey bilmiyor. Biri kaza geçirdiği zaman sadece avukatlar geliyor. Trafik kazaları çok teknik mevzular olduğu için işin tekniğini bilmiyorlar. Bundan dolayı da bu alanda özellikle kendimi geliştirip bu alanda insanlara yardımcı olmak istiyorum" dedi.

"Annelerimiz de sıkıntıların üstesinden kolaylıkla gelecektir"

Kadınlara da vazgeçmemeleri gerektiğini söyleyen Gülistan Sarkurt, "Kaç yaşında olursa olsun bir kadın, kesinlikle kendi ayakları üzerine durabilecek hem ekonomik özgürlüğünü hem de akademik kariyerini yapması gerektiğine inanıyorum. Kadınlarımız yılmasınlar, eğer ben başardıysam bu kadar zorlukların altında eminim bir çok annemiz de sıkıntıların üstesinden kolaylıkla gelecektir" şeklinde konuştu.

Gülistan Sarkurt'un eşi Gökhan Sarkurt, oğulları Can Berk, Berat Kaan ve Yiğit İbrahim; annelerinin başarısından gurur duyduklarını ifade ederek, Anneler Günü'nü kutladı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gülistan Sarkurt'tan İlham Verici Başarı - Son Dakika

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